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FJORD, de Cristian Mungiu, cinci nominalizări la Premiile Academiei Europene de Film. Sebastian Stan, în cursa pentru cel mai bun actor

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Fjord Family Picture_photo credits Tudor Panduru
Sebastian Stan și Renate Reinsve Foto: Tudor Panduru
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Din articol
„FJORD”, prezentat în aproximativ 50 de festivaluri internaționale Cristian Mungiu promovează filmul în Statele Unite, în perspectiva Premiilor Oscar

Filmul „FJORD”, regizat de Cristian Mungiu, a primit cinci nominalizări la cea de-a 39-a ediție a Premiilor Academiei Europene de Film, inclusiv la categoria Cel mai bun film european. Sebastian Stan și Renate Reinsve se numără printre actorii nominalizați, iar Cristian Mungiu concurează pentru premiile acordate celui mai bun regizor și celui mai bun scenariu. Câștigătorii vor fi anunțați pe 16 ianuarie 2027, în cadrul unei gale organizate la Atena.

Nominalizările au fost anunțate în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Salonic, după ce producția regizată de Cristian Mungiu a fost inclusă pe lista scurtă a celor 45 de filme europene de ficțiune selectate pentru competiție.

„FJORD” concurează la cinci categorii importante: Cel mai bun film european, Cel mai bun regizor (Cristian Mungiu), Cel mai bun scenariu (Cristian Mungiu), Cel mai bun actor (Sebastian Stan) și Cea mai bună actriță (Renate Reinsve).

Premiile Academiei Europene de Film se numără printre cele mai prestigioase distincții ale cinematografiei de pe continent. Academia reunește peste 5.700 de profesioniști din industria filmului, inclusiv regizori, actori și producători.

„FJORD”, prezentat în aproximativ 50 de festivaluri internaționale

Filmul lui Cristian Mungiu a avut până acum un parcurs internațional care include participări la aproximativ 50 de festivaluri de film, precum și lansări în cinematografe din mai multe țări.

Producția a ajuns pe marile ecrane din Marea Britanie și Irlanda, iar pe 19 noiembrie este programată premiera în cinematografele italiene. Lansarea din Italia este precedată de avanpremiere la Roma, Milano și Bologna, organizate în prezența regizorului Cristian Mungiu.

Pe 28 noiembrie, „FJORD” va fi proiectat și la Berlin, în cadrul festivalului „Around the World in 14 Films”, eveniment care reunește 14 producții cinematografice remarcate la festivaluri internaționale importante.

La începutul lunii noiembrie, filmul a câștigat Premiul Publicului la Jakarta World Cinema, singura distincție acordată în cadrul festivalului.

Directorul de imagine Tudor Vladimir Panduru a participat la eveniment și a susținut un masterclass despre tehnicile de filmare utilizate pentru „FJORD” și „R.M.N.”. Acesta a fost prezent și la festivalul internațional Toruń CAMERIMAGE 2026, unde „FJORD” a fost selectat în secțiunea Special Screenings.

Tot în noiembrie, producția a fost inclusă în secțiunea de Gală a celei de-a 39-a ediții a Tokyo International Film Festival.

Cristian Mungiu promovează filmul în Statele Unite, în perspectiva Premiilor Oscar

În paralel cu nominalizările europene, „FJORD” se află în campania de promovare pentru Premiile Oscar, fiind propunerea României la categoria dedicată celui mai bun lungmetraj internațional.

Cristian Mungiu participă în această perioadă la un turneu de promovare în Statele Unite, unde încearcă să atragă atenția membrilor Academiei Americane de Film asupra producției sale.

Următorul moment important pentru „FJORD” va fi gala Premiilor Academiei Europene de Film, programată pe 16 ianuarie 2027, la Atena, unde filmul românesc va concura pentru cinci trofee.

Editor : Sebastian Eduard

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