„Fjord”, în regia lui Cristian Mungiu, se va vedea în proiecţie unică în 90 de cinematografe din 52 de oraşe

Cristian Mungiu: Foto: Tudor Panduru

„Fjord”, în regia lui Cristian Mungiu, câştigător al premiului Palme d'Or la Cannes anul acesta, se va vedea într-o proiecţie unică în 90 de cinematografe din 52 de oraşe din toată ţara, în 13 iunie, de la ora 19.00, a anunţat cineastul luni, într-o conferinţă de presă.

„În acest moment nu ştim cu precizie când va putea fi organizată premiera în România a filmului. Depinde de identificarea unei săli potrivite pentru premieră, de programul actorilor principali, căci ne dorim ca Sebastian Stan şi Renate Reinsve să fie prezenţi la premieră, de programul sălilor de cinema şi de data lansării filmului în Statele Unite. Cel mai probabil premiera va fi cândva între lunile octombrie şi ianuarie. Pentru că mai este mult pînă atunci, pentru că din august filmul va începe să aibă premiere în alte ţări din Europa şi pentru că a existat multă emoţie în România generată de acest al doilea Palme d’Or, am vorbit cu sălile de cinematograf şi am obţinut înţelegerea lor pentru organizarea unei avanpremiere cu „Fjors” sub forma unei singure proiecţii în toate sălile disponibile din România, din respect pentru publicul de acasă”, a declarat Cristian Mungiu. 

Proiecţia unică pentru avanpremieră este realizată cu sprijinul Voodoo Films şi Forum Film.

Cristian Mungiu a câştigat cel de-al doilea Palme d’Or din carieră în 23 mai, devenind al zecelea regizor din istorie care atinge această performanţă, alăturându-se unor cineaşti precum Francis Ford Coppola, Emir Kusturica, fraţii Dardenne sau Michael Haneke.

„Fjord” s-a bucurat de o primire excelentă la premiera mondială de la Festivalul de Film de la Cannes, atrăgând un număr impresionant de cronici internaţionale pozitive şi stârnind o adevărată furtună de reacţii pe internet.

