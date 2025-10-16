Fostul soț al cântăreței Sia cere o pensie alimentară uriașă de la artistă, după ce a renunțat la cariera de medic

Fostul soț al cântăreței Sia îi cere, în instanță, o pensie lunară de peste 250.000 de euro pentru a-și putea menține stilul de viață luxos din timpul căsniciei cu vedeta.

Sia a invocat „diferențe ireconciliabile” când a depus cererea de divorț de Daniel Bernard în luna martie a acestui an. Cei 2 au împreună un copil de 1 an și jumătate.

Bernard, fost medic, susține în documentele depuse la un tribunal din SUA, că e „dependent financiar de Sia”, după ce și-a părăsit locul de muncă pentru a conduce împreună cu ea o afacere medicală de scurtă durată.

Potrivit fostului soț, cuplul avea cheltuieli lunare de peste 400.000 de dolari pentru avioane private, vacanțe, mese la restaurante de lux și salariile angajaților.

Fost oncolog radiolog, acesta mai spune și că va trebui să parcurgă mai mulți ani de instruire și să treacă mai multe examene riguroase înainte de a putea profesa din nou.

Editor : A.P.