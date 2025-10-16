Live TV

Fostul soț al cântăreței Sia cere o pensie alimentară uriașă de la artistă, după ce a renunțat la cariera de medic

Data publicării:
sia
Fostul soț al cântăreței Sia cere o pensie alimentară uriașă de la artistă. Foto: Reuters

Fostul soț al cântăreței Sia îi cere, în instanță, o pensie lunară de peste 250.000 de euro pentru a-și putea menține stilul de viață luxos din timpul căsniciei cu vedeta.

Sia a invocat „diferențe ireconciliabile” când a depus cererea de divorț de Daniel Bernard în luna martie a acestui an. Cei 2 au împreună un copil de 1 an și jumătate.

Bernard, fost medic, susține în documentele depuse la un tribunal din SUA, că e „dependent financiar de Sia”, după ce și-a părăsit locul de muncă pentru a conduce împreună cu ea o afacere medicală de scurtă durată.

Potrivit fostului soț, cuplul avea cheltuieli lunare de peste 400.000 de dolari pentru avioane private, vacanțe, mese la restaurante de lux și salariile angajaților.

Fost oncolog radiolog, acesta mai spune și că va trebui să parcurgă mai mulți ani de instruire și să treacă mai multe examene riguroase înainte de a putea profesa din nou.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ore de lucru, zi de munca, working hours
1
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui...
plaja-demolare constructii-octombrie 2025
2
Imagini ca după ciclon pe litoral: operatorii de plaje au demolat construcțiile, după ce...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
3
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care...
mana introduce card in atm, close up
4
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi folosite...
ben hodges profimedia-0478130954
5
Generalul Ben Hodges îl amenință direct pe Putin: „Kaliningrad va fi distrus în primele...
Veste uriașă: Adrian Mutu s-a înțeles cu Fiorentina!
Digi Sport
Veste uriașă: Adrian Mutu s-a înțeles cu Fiorentina!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Autostrada A7
Autostrada A7 Mizil-Buzău se deschide vineri, dar șoferii vor avea...
NATO Leaders Attend 2025 Summit In The Hague
De ce a decis Trump în cele din urmă să ajute Ucraina să atace...
Anna Paulina Luna / John F. Kennedy în mașină înainte să fie asasinat
O aleasă din Congresul SUA, care a fost în România, a primit de la...
EU drone unmanned autonomous technology of espionage and strikes on the enemy, Europe defense against invaders
Noi detalii despre planul ambițios pentru reînarmarea UE: „Rusia, o...
Ultimele știri
Programul pelerinajului Sfântului Dimitrie cel Nou în 2025, la București. Când are loc procesiunea Calea Sfinților
Autoritățile din Los Angeles au decretat starea de urgenţă pentru a ajuta victimele raidurilor antimigranţi
Jurnaliștii acreditați la Pentagon au predat legitimaţiile de acces şi au părăsit clădirea, neacceptând noile reguli impuse
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
sentinta bani
Un ieșean și-a dat fiul în judecată și i-a cerut înapoi banii dați pentru facultate după ce a aflat ceva neașteptat
ciocan tribunal judecator
Un bărbat din Alba, care le datorează 27.300 de lei copiilor săi, pensie alimentară, a fost trimis în judecată
barbat in inchisoare
Un bărbat din Alba a fost condamnat la 10 luni de închisoare cu executare pentru că nu a plătit pensia alimentară copiilor săi
copil disparut
Polițiștii americani caută cu disperare un copil de 2 ani, după ce mama lui a fost ucisă „foarte violent”
Kim Kardashian si Kanye West
Kim Kardashian va primi alocație pentru copii de 200.000 de dolari pe lună de la Kanye West
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, noi dezvăluiri incendiare. Rob Kardashian a vrut să se căsătorească cu ea, dar Elvis a...
Cancan
Tatăl Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni, face primele declarații. Unde se grăbea biata...
Fanatik.ro
Salariile uriașe ale conducerii Autorității de Supraveghere Financiară, luate în vizor de Parlament. Cum au...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Imagini inedite cu nepoatele lui Gigi Becali. Cum au apărut Teodora și soțul, Mihai Mincu, într-un parc din...
Adevărul
Costul vieții în 2025: cele mai accesibile și cele mai scumpe țări din lume. Cât te costă să trăiești în...
Playtech
Cele mai mari pensii din România, pe regiuni ale țării. Diferențele ajung și la 1.300 de lei de la un oraș la...
Digi FM
Donald Trump, fermecat de cea mai tânără purtătoare de cuvânt din istoria Casei Albe. Cine e și cum arată...
Digi Sport
S-a făcut anunțul oficial! Lovitură pentru Gică Hagi
Pro FM
Kevin Federline, dezvăluire teribilă despre Britney Spears: "Copiii noștri se trezeau și o găseau ținând un...
Film Now
Cybill Shepherd, despre neînțelegerile cu Bruce Willis și Christine Baranski. A jucat cu fiecare în seriale...
Adevarul
Criza foștilor coasigurați: ce pot face românii rămași fără asigurare ca să evite Urgențele
Newsweek
Anunț pentru pensionarii care au depus cerere de trecere la pensie limită de vârstă. Se dau banii!
Digi FM
O tânără prezentatoare TV din Milano a fost ucisă de iubitul ei de 52 de ani. Cearta ar fi izbucnit după ce...
Digi World
Renunţarea la fumat, chiar şi mai târziu în viaţă, ar putea ajuta la încetinirea apariţiei problemelor de...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Nu ai cum să-l recunoști! A jucat în "Singur acasă", dar azi nu se mai poate deplasa decât în cărucior
UTV
Emily Burghelea, momente de panică înainte de naștere. „Mi s-a rupt apa ca în filme” – a devenit mamă pentru...