FOTO. Jane Seymour a pozat pentru Playboy, la 67 de ani

La aproape 20 de ani de când devenea faimoasă pentru rolul din serialul american Dr. Quinn, actrița Jane Seymour demonstrează că vârsta este doar un număr într-o apariție incendiară în Playboy.

Foto: Instagram

Actriţa în vârstă de 67 de ani a pozat provocator pentru revista Playboy unde a acordat şi un interviu despre carieră, familie şi cum să te simţi bine la 67 de ani.

"Sunt încântată să împărtăşesc, în sfârşit, vestea asta cu voi! Am fost fotografiată şi intervievată de curând de Playboy, la mine acasă. Am vorbit despre carieră, familie, cum să te simţi mai bine ca oricând la 67 de ani şi multe altele", a scris vedeta pe conturile ei de socializare.

Foto: Instagram

Actrița nu este la prima apariție în celebra publicație. Jane Seymour a mai pozat pentru Playboy de două ori: în 1973, când a jucat în filmul ”Live And Let Die”, din seria James Bond, și în 1987. Nu se aștepta, însă, să primească o asemenea propunere la 67 de ani.

Jane Seymour a devenit cunoscută pentru filmul cu James Bond, „Live and Let Die (1973), Somewhere In Time (1980), East of Eden (1981), Onassis: The Richest Man in the World (1988), War and Remembrance (1988), thrillerul politic din 1989, La Révolution française, în care a jucat rolul Mariei Antoaneta, Wedding Crashers (2005), și serialul american Dr. Quinn (1993–1998). Ea a câștigat un premiu Emmy, două premii Globul de Aur, și o stea pe Hollywood Walk of Fame.