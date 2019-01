Galerie foto. Cele mai frumoase ținute ale vedetelor la Globurile de Aur 2019

Gala Globurilor de Aur 2019 a fost și un important eveniment monden. O paradă de modă a avut loc pe covorul roşu şi au apărut deja comentarii pe internet la adresa ţinutelor purtate de vedete. Cele mai apreciate apariţii sunt cele ale lui Lady Gaga, Julianne Moore, Lucy Liu şi uneia dintre gazdele galei de anul acesta, Sandra Oh.

Elementele care au dominat vestimentaţia actriţelor şi cântăreţelor prezente la gală au fost liniile clasice şi materialele metalizate, dar şi bijuteriile.

Lady Gaga, nominalizată pentru rolul din „A Star is Born” şi premiată pentru „cel mai bun cântec” („Shallow”) din acelaşi film, a fost cea mai spectaculoasă prezenţă. Ea a purtat o rochie bleu Valentino Haute Couture, în ton cu părul său, şi un colier cu diamante în valoare de 5 milioane de dolari de la Tiffany & Co, potrivit The Hollywood Reporter.

Diamante a purtat şi Julia Roberts. Actriţa a ales bijuterii Chopard de 40,39 de carate drept accesorii pentru o creaţie Stella McCartney, iar Charlize Theron, o rochie alb-negru Dior Haute Couture şi bijuterii Bulgari.

Actriţa Gemma Chan a ales tot Valentino Haute Couture, cu pantofi de satin Christian Louboutin şi cercei cu diamante de la Forevermark.

Rosamund Pike a purtat body, fustă şi un bolero cu paiete şi cristale brodat de mână Givenchy Haute Couture.

Materiale metalizate au ales Nicole Kidman (cu cercei cu rubine şi diamante Harry Winston) şi Thandie Newton, ambele din colecţia Michael Kors, dar şi Keri Russell (Monique Lhuillier) şi Saoirse Ronan (Gucci, cu cercei cu smaralde Chopard).

Penelope Cruz a preferat o rochie de culoare închisă creată de Ralph & Russo, la care a purtat bijuterii din linia sa realizată pentru Atelier Swarovski Fine Jewelry, între care cercei cu diamante de 18 carate.

Gazda galei Sandra Oh a schimbat trei ţinute pe parcursul ceremoniei. Ea şi-a făcut apariţia pe covorul roşu purtând o rochie albă Versace. A purtat apoi o creaţie roşie a aceleiaşi case de modă, iar când a primit trofeul pentru „cea mai bună actriţă într-un serial de televiziune - dramă”, o rochie albă cu mâneci grej metalizat semnată Stella McCartney.

Reprezentanţii mişcării Time’s Up au plănuit şi anul acesta să creeze un statement politic pe covorul roşu al galei, prin purtarea de banderole alb-negre, realizate de designerul Arianne Phillips.

