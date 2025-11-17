Live TV

Gemenele Kessler, celebre în anii 1960, au murit prin sinucidere asistată, la vârsta de 89 de ani

Data publicării:
KESSLER-ZWILLINGE
Alice și Ellen Kessler. Foto: Profimedia

Gemenele Kessler, vedete ale spectacolelor de varietăţi din Italia şi Germania în anii 1960, au murit luni prin sinucidere asistată la vârsta de 89 de ani în locuinţa lor din apropiere de Munchen, a relatat publicaţia Bild, preluată de agenţia ANSA.

Potrivit ziarului german, Ellen şi Alice Kessler au recurs la sinuciderea asistată, o practică permisă în Germania în anumite condiţii.

Poliţia a fost informată se pare după ce cele două femei decedaseră deja. Când au ajuns la faţa locului, poliţiştii au putut doar confirma decesul şi elimina implicarea unei terţe părţi, potrivit Agerpres.

Alice şi Ellen Kessler, cântăreţe, dansatoare şi actriţe, au fost populare în Europa, cu precădere în Germania şi Italia în anii 1950 şi 1960. Surorile Kessler s-au bucurat de popularitate şi în Statele Unite după ce şi-au făcut debutul la televiziunea americană în cadrul emisiunii de varietăţi difuzată de CBS The Red Skelton Hour. Au apărut de asemenea şi la programe naţionale de televiziune precum The Ed Sullivan Show. Au mai apărut în filmul ''Sodom and Gomorrah'' (1963) ca dansatoare, precum şi pe coperta revistei Life Magazine în acelaşi an, notează agenţia ANSA.

S-au născut în 1936 la Nerchau, Saxonia, în apropiere de Leipzig. În 1952, la vârsta de 16 ani, au părăsit Republica Democrată Germană şi s-au stabilit la Dusseldorf, Germania de Vest, unde au început o carieră de succes care le-a purtat pe scene din toată lumea alături de artişti precum Frank Sinatra şi Fred Astaire.

