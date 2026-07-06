George Clooney va primi Leul de Aur pentru întreaga carieră la Festivalul de Film de la Veneția

Actorul american George Clooney, în vârstă de 65 de ani, va primi un Leu de Aur pentru întreaga carieră în cadrul celei de-a 83-a ediţii a Festivalului de Film de la Veneţia, care se va desfăşura în perioada 2-12 septembrie 2026, au anunţat luni organizatorii.

George Clooney, născut în 1961, a declarat, la acceptarea premiului, că a „trăit atât de multe momente extraordinare la Veneţia”, potrivit comunicatului organizatorilor citat de agenția de presă EFE și preluat de Agerpres.

„Festivalul de Film de la Veneţia este, fără îndoială, festivalul meu preferat, iar primirea Leului de Aur este o onoare imensă. Probabil înseamnă şi că îmbătrânesc, dar e în regulă”, a adăugat el.

George Clooney, elogiat de directorul festivalului

Directorul festivalului, Alberto Barbera, a declarat că „în triplul său rol de actor, regizor şi producător, George Clooney este un artist complet şi carismatic, pasionat şi original, care a transformat o vocaţie profundă în una dintre cele mai luminoase parabole ale cinematografiei contemporane”.

„O carieră începută fără scurtături, graţie unor roluri mici în seriale de televiziune şi filme de serie B, care a culminat cu marele succes pe care l-a obţinut ca vedetă a serialului „ER” („Spitalul de urgenţă”), a forjat un actor capabil să ocupe ecranul cu o naturaleţe captivantă, oferindu-i darul de a face ca personajele sale să pară nu doar credibile, ci şi dezirabile, uşor de înţeles şi umane, graţie şi unui farmec incontestabil”, a adăugat directorul festivalului.

Barbera a subliniat, de asemenea, „combinaţia perfectă dintre glamourul de vedetă de modă veche, profesionalismul deosebit, sensibilitatea modernă” şi „versatilitatea” lui Clooney.

„În fiecare dintre aceste filme, el şi-a modulat registrul fără a se trăda vreodată: ironic şi melancolic, fascinant şi reflexiv, strălucit şi capabil de o profunzime neaşteptată. Ca şi cele nouă filme pe care le-a realizat după ce a decis să treacă în spatele camerei de filmat, acestea dezvăluie o concepţie exigentă şi generoasă despre cinematografie”, a adăugat el.

O carieră recompensată cu cele mai importante premii

Festivalul de Film de la Veneţia a subliniat, de asemenea, că George Clooney „a fost recunoscut atât pentru activitatea sa umanitară la nivel mondial, cât şi pentru realizările sale în industria divertismentului”.

Cariera lui Clooney ca actor şi regizor include două premii Oscar, patru Globuri de Aur (inclusiv premiul Cecil B. DeMille), patru premii SAG, un premiu BAFTA, două premii Critics' Choice, un premiu Emmy, patru premii National Board of Review şi premiul pentru întreaga carieră al Institutului American de Film.

Nominalizare recentă la premiile Tony

Recent, Clooney a primit o nominalizare la Premiul Tony pentru debutul său pe Broadway în „Good Night, and Good Luck”, unde l-a interpretat pe Edward R. Murrow în adaptarea teatrală a filmului său nominalizat la Oscar în 2005, pe care l-a scris împreună cu Grant Heslov. Acesta a fost primul spectacol de pe Broadway difuzat simultan la televizor, pe CNN, pentru publicul din întreaga lume.

Editor : Ana Petrescu