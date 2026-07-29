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Glen Hansard, starul filmului „Once” și câștigător al unui Oscar, a murit la 56 de ani într-un accident de motocicletă

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Muzicianul și actorul irlandez Glen Hansard. Foto Profimedia
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Muzicianul și actorul irlandez Glen Hansard, solistul trupei The Frames și câștigător al premiului Oscar pentru piesa „Falling Slowly” din filmul „Once”, a murit la vârsta de 56 de ani, într-un accident de motocicletă produs la periferia orașului Dublin, scrie The Guardian.

Artistul și-a pierdut viața într-un accident de motocicletă produs miercuri dimineață, în Lucan, la periferia orașului Dublin. Fără să-i dezvăluie identitatea, poliția irlandeză a transmis că acesta a primit îngrijiri medicale la locul accidentului, însă a murit la scurt timp.

Hansard a câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună melodie originală cu piesa „Falling Slowly”, cântecul central al filmului „Once”.

În producție, Hansard a jucat alături de o altă muziciană, Markéta Irglová. Cei doi au interpretat rolurile unor muzicieni din Dublin care încearcă să-și construiască o carieră și între care se înfiripă o poveste de dragoste. Filmul a fost adaptat cu succes într-un musical de teatru în 2011.

Hansard a fost și solistul trupei The Frames, care a lansat șase albume de studio. Printre acestea se numără „Burn the Maps”, apărut în 2004, care a ajuns pe primul loc în clasamentul muzical din Irlanda.

Editor : Ș.A.

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