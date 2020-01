Actorul american Brad Pitt a primit Globul de Aur pentru cel mai bun rol secundar masculin, iar camerele au surprins reacția amuzantă a fostei soții, Jennifer Aniston, din timpul discursului pe care actorul l-a ținut. Momentul a devenit, în timp rapid, viral pe internet.

Discursul de mulțumire al actorului i-a binedispus pe cei prezenți în sală, printre aceștia aflându-se și fosta soție a lui Brad Pitt, actrița Jennifer Aniston. Pe lângă zâmbete, chipul actriței a exprimat însă și emoție, Jennifer savurând fiecare cuvând rostit de Pitt. De asemenea, vedeta râs cu poftă în momentul în care actorul a glumit despre atitudinea presei față de viața lui amoroasă.

„Aș fi vrut să vin cu mama mea în seara asta, dar presa crede că orice femeie care stă lângă mine este iubita mea. Ar fi fost destul de ciudat...”, a glumit Brad Pitt.

Foto: Twitter

Actorul american Brad Pitt a primit Globul de Aur pentru cel mai bun rol secundar masculin, cel din lungmetrajul regizat de Quentin Tarantino "Once Upon A Time In Hollywood", la cea de-a 77-a ediţie a galei, care are loc duminică noapte, la Los Angeles.

Nominalizat de şase ori la premiile Globul de Aur, Brad Pitt a mai primit trofeul în 1996, pentru "Twelve Monkeys".

La acelaşi premiu au mai fost nominalizaţi anul acesta Tom Hanks, pentru "A Beautiful Day in the Neighborhood", Al Pacino, pentru "The Irishman", Joe Pesci, pentru "The Irishman", şi Anthony Hopkins, "The Two Popes".

Anul trecut, premiul i-a revenit lui Mahershala Ali, pentru rolul din "Green Book".

