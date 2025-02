Grammy 2025: Cine ar putea câștiga cele mai faimoase premii din industria muzicală

Unii dintre cei mai mari artiști ai muzicii pop concurează pentru premiile de top în acest an. The Independent face o trecere în revistă a principalelor patru categorii și vine cu câteva pronosticuri.

„Premiile Grammy sunt renumite pentru faptul că greșesc. De-a lungul anilor, Academia a provocat revoltă fie pentru că i-a ignorat pe artiștii considerați cei mai merituoși, fie pentru că a făcut alegeri pe care nimeni nu le-a văzut venind”, scrie The Independent.

În 2025, cele „patru mari” categorii - Albumul anului, Discul anului, Cântecul anului și Cel mai bun artist debutant - sunt mai competitive ca niciodată, cu vedetele pop Chappell Roan și Sabrina Carpenter care se luptă cu nume grele precum Taylor Swift și Beyoncé.

Înaintea ceremoniei de la Los Angeles de duminică, 2 februarie, iată o privire asupra concurenților pentru cele patru mari categorii de la Grammy.

Discul anului/Record of the Year

The Beatles - „Now and Then”

Beyoncé - „Texas Hold 'Em”

Sabrina Carpenter - „Espresso”

Charli XCX - „360”

Billie Eilish - „Birds of a Feather”

Kendrick Lamar - „Not Like Us”

Chappell Roan - „Good Luck, Babe!”

Taylor Swift featuring Post Malone - „Fortnight”

Un memento pentru neinițiați: premiul Record of the Year se distinge de Song of the Year prin recunoașterea artiștilor, producătorilor și inginerilor care au contribuit la înregistrare, în timp ce Song of the Year se ocupă mai mult de compoziție și recunoaște compozitorii din spatele piesei. Acestea fiind spuse, majoritatea oamenilor - inclusiv cei care votează - nu prea găsesc diferențe semnificative între cele două.

Totuși, dacă ne luăm după aceste linii directoare ale premiilor Grammy, The Beatles ar putea fi o victorie controversată datorită utilizării tehnologiei AI pentru a extrage trăsăturile vocale și ale instrumentelor dintr-o înregistrare confuză a lui John Lennon la pianul său în anii dinaintea morții sale. Este cu siguranță o idee inteligentă, poate chiar revoluționară, iar statutul The Beatles ar putea influența votanții.

Cu toate acestea, există o concurență numeroasă din partea lui Kendrick Lamar, cu „Not Like Us”, o piesă disprețuitoare cu sample Monk Higgins la adresa lui Drake, un alt star hip-hop, care a servit - pentru mulți - ca o lovitură mortală în dușmănia lor de lungă durată. „360” al lui Charli XCX, al doilea single de pe albumul Brat, adorat de critici, încorporează hiperpop și electropop de la colaboratorii obișnuiți AG Cook și Cirkut.

Favoritele premiilor Grammy, Taylor Swift, Billie Eilish și Beyoncé, sunt toate în combinație: Swift cu „Fortnight” ft Post Malone, o piesă sumbră, influențată de anii '80, Eilish cu hitul ei „Birds of a Feather”, iar Beyoncé cu „Texas Hold 'Em”, incursiunea ei în muzica country.

Ar trebui să câștige: Kendrick Lamar - „Not Like Us”

Va câștiga: Sabrina Carpenter - „Espresso”

Cântecul anului

„A Bar Song (Tipsy)” (Shaboozey)

„Birds of a Feather” (Billie Eilish)

„Die with a Smile” (Lady Gaga și Bruno Mars)

„Fortnight” (Taylor Swift featuring Post Malone)

„Good Luck, Babe!” (Chappell Roan)

„Not Like Us” (Kendrick Lamar)

„Please Please Please Please” (Sabrina Carpenter)

„Texas Hold 'Em” (Beyoncé)

Ca de obicei, există o mulțime de suprapuneri în această categorie cu grupul „Cântecul anului”. În loc de „Espresso”, însă, Carpenter concurează cu cel de-al doilea single efervescent al ultimului său album, „Please Please Please Please”, în care îi cere/înduplecă iubitul ei băiat rău să nu o facă de râs.

În altă ordine de idei, hit-ul „Die with a Smile” al lui Lady Gaga și Bruno Mars, care a ajuns pe primul loc în topul Billboard 100, ar putea provoca o mare surpriză dacă va câștiga în fața lui Lamar.

Fanii și-ar putea aminti că Mars s-a mai întâlnit cu rapperul din Compton, câștigând râvnitul premiu pentru Albumul Anului în 2018, când mulți credeau că Lamar ar fi trebuit să câștige pentru cel de-al patrulea album adorat de critici, DAMN.

Va câștiga: Kendrick Lamar, „Not Like Us”

Ar trebui să câștige: Kendrick Lamar, „Not Like Us”

Cel mai bun artist nou

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Raye

Chappell Roan

Shaboozey

Khruangbin

Teddy Swims

În zilele noastre, categoriile „Cel mai bun artist nou” tind să pară jenant de depășite, având în vedere ritmul rapid al consumului de muzică în era streaming-ului. Cu toate acestea, atât Chappell Roan, cât și Sabrina Carpenter ar fi candidați demni de luat în seamă după marile lor descoperiri din 2024, la fel și Raye - singurul candidat britanic de pe lista din acest an - care a câștigat Brit Awards într-o seară de basm în martie anul trecut.

Într-adevăr, ar trebui să meargă la Doechii, rapperul născut în Tampa, Florida, care până acum nu a ratat cu piese superbe precum „Denial is a River” și „Alter Ego” ft JT. Trio-ul psych-rock texan Khruangbin și-a lansat albumul de debut în urmă cu un deceniu - să sperăm că votanții nu sunt atât de în urmă cu vremurile.

Apoi este trio-ul TikTok: Shaboozey, Teddy Swims și Benson Boone, ale căror single-uri respective „A Bar Song (Tipsy)”, „Lose Control” și „Beautiful Things” au fost aproape inevitabile pe platformă în ultimele 12 luni.

Va câștiga: Chappell Roan

Ar trebui să câștige: Doechii

Albumul anului

André 3000 - New Blue Sun

Beyoncé - Cowboy Carter

Sabrina Carpenter - Short n' Sweet

Charli XCX - Brat

Jacob Collier - Djesse Vol 4

Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft

Chappell Roan - Ascensiunea și căderea unei prințese din Midwest

Taylor Swift - The Tortured Poets Department

Fanii lui Beyoncé își vor ține din nou respirația pentru a vedea dacă artista va câștiga în sfârșit premiul AOTY. Deși deține recordul pentru artista cu cele mai multe premii Grammy (32, dacă vă întrebați), ea a fost, de asemenea, respinsă de mai multe ori pentru premiile pentru albumul și discul anului.

Anul acesta, are o concurență acerbă: Taylor Swift este cu ochii pe ceea ce ar putea fi un record, și ar putea deveni primul artist de sex feminin care a câștigat premiul în ani consecutivi (Stevie Wonder și Frank Sinatra sunt singurii care să realizeze această performanță înainte).

Totuși, în loc să acorde premiul unei vedete pop, votanții Grammy ar putea prefera să recunoască succesul lent al strălucitului debut al lui Chappell Roan, The Rise and Fall of a Midwest Princess, sau al celui de-al șaselea album al Sabrinei Carpenter, Short n' Sweet.

Un alt britanic, Jacob Collier, un geniu al muzicii, ar fi o victorie mai controversată în cazul în care premiile Grammy ar decide să onoreze un artist de sex masculin în locul reginelor pop care au dominat anul 2024. El este un alt favorit al Academiei.

Va câștiga: Beyoncé

