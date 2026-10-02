Live TV

Video Halle Berry, acuzată de fostul soț că și-a agresat fiul. Bărbatul a cerut custodia copilului și ordin de restricție împotriva actriței

Data actualizării: Data publicării:
photo-collage.png - 2026-10-02T170803.859
Halle Berry, alături de fostul ei soț. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Halle Berry este acuzată de fostul soț că și-a agresat fizic fiul în vârstă de 12 ani, în timpul unei dispute izbucnite pe 26 septembrie. Bărbatul a cerut custodia copilului și un ordin de restricție împotriva actriței, susținând că nu ar fi vorba despre un incident izolat. Vedeta respinge acuzațiile.

Potrivit acuzațiilor acestuia, conflictul ar fi izbucnit din cauza faptului că băiatul folosea ochelari de realitate virtuală. În timpul certei, Berry l-ar fi insultat, iar ulterior l-ar fi prins de gât.

După incident, copilul și-ar fi sunat tatăl și i-ar fi cerut să vină să îl ia. Băiatul i-ar fi spus, de asemenea, că nu mai vrea să se întoarcă la locuința mamei sale.

Bărbatul susține că incidentul din 26 septembrie nu ar fi unul izolat. Potrivit acestuia, Halle Berry și-ar fi agresat fiul în mai multe rânduri în ultimul an și jumătate.

În acest context, fostul soț al actriței a cerut emiterea unui ordin de restricție împotriva acesteia și a solicitat inclusiv custodia băiatului.

Halle Berry respinge acuzațiile formulate împotriva sa.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu saluta cu mana
1
Băsescu critică strategia lui Nicușor Dan: „Dacă eram preşedinte, anunţam că aterizez la...
sustinatoare dilie
2
O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că DIICOT va sări în aer, a fost...
george simion parlament ilie bolojan guvern buget
3
AUR sare în apărarea lui Ilie Bolojan și susține că e citat pentru audieri la DNA Iași...
Flugzeug flydubai Boeing 737 MAX 8, A6-FKA, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, VAE, 26.06.2026 *** flydubai Boeing 737
4
Copilotul avionului Flydubai ar fi vrut să comită un atac similar celor din 11 septembrie...
traian basescu in fata ta digi24
5
Reacția lui Traian Băsescu după ce guvernul Mureșan a picat la vot: „Nici eu nu am fost...
Garda de Mediu l-a obligat să demoleze biserica și l-a amendat cu 31.000 de lei! Gigi Becali: ”Am băgat legea acum”
Digi Sport
Garda de Mediu l-a obligat să demoleze biserica și l-a amendat cu 31.000 de lei! Gigi Becali: ”Am băgat legea acum”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
harvey-weinstein-GettyImages-503673920
Harvey Weinstein, fostul producător de la Hollywood, condamnat pentru agresarea sexuală a unei asistente de producție
Sylvester Stallone la deschiderea expoziției de picturi.
Stallone povestește cum a refuzat funcţia de „ambasador special" al lui Trump la Hollywood: „Am spus: mulţumesc şi la revedere”
peter cullen
Actorul Peter Cullen, vocea legendară a lui Optimus Prime și a măgărușului Aiurel, a murit la 85 de ani
Woman in fear of domestic abuse
„Important este să aibă curaj”. Sfaturile unei femei care a învins abuzul domestic pentru româncele din străinătate
98th Annual Academy Awards, Governors Ball, Los Angeles, California, USA - 15 Mar 2026
Gala premiilor Oscar se reinventează: schimbări majore anunțate pentru ediția din 2029
Recomandările redacţiei
vladimir putin in birou
Putin se pregătește pentru ani de război. Cheltuieli militare record...
800484473_1074301132159849_4750143618637553002_n
CNAIR: Șoferii pot pleca la drum dacă aplicația TollRo nu...
aeroportul chisinau
Alertă falsă cu bombă pe aeroportul din Chișinău. Pasagerii au fost...
nicusor dan profimedia
Surse: Nicușor Dan are doi favoriți pentru funcția de premier. Planul...
Ultimele știri
Liga Națiunilor. Polonia - România, AZI, de la 21:45. Gică Hagi, noi modificări în lot pentru o victorie mult așteptată
George Simion îndeamnă oamenii să iasă în stradă pentru a-l susține pe Călin Georgescu: „Este persecutat pe criterii politice”
SUA își suspendă serviciile consulare în Brazilia chiar înainte de alegerile prezidențiale. Washingtonul invocă motive de securitate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Julianne Moore și fiica ei, ca două picături de apă pe covorul roșu. Singurele diferențe au fost lungimea și...
Cancan
2.500 lei amendă pentru toți românii care locuiesc la curte și comit această greșeală, în 2026
Fanatik.ro
Asta le bate pe toate! Președintele Federației s-a îmbătat de față cu Infantino și a fost filmat în cameră de...
editiadedimineata.ro
Președintele Argentinei a publicat peste 35 de mesaje pe zi împotriva presei
Fanatik.ro
Oltenii îi cer lui Gică Hagi încă doi jucători la echipa națională. „Trebuie să fie și ei acolo”
Adevărul
Până la ce oră se spune „bună dimineața” și când începem să spunem „bună seara”. Ce recomandă ghidurile de...
Playtech
Pensia pe care Emil Constantinescu o primește de la stat. Cum arată fostul președinte al României la 26 de...
Digi FM
Tudor Chirilă, critic la adresa lui Nicușor Dan, chiar pe pagina președintelui: "Nu ați trăit un eșec...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Polonezii au aflat totul despre trecutul Elenei Hagi și n-au stat pe gânduri: cum au descris-o
Pro FM
Romina Power, la 75 de ani. Povestea de viață a jumătății celebrului duo Al Bano & Romina: iubire, muzică și...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Tom Cruise, fascinat de prințesa Kate la o premieră în Londra. Ce a spus despre rochia ei și ce mesaj i-a...
Adevarul
Satu Mare și Baia Mare, marile orașe din nord-vest rămase departe de autostrăzi. Peste 450.000 de oameni...
Newsweek
Judecătorii au anunțat ce se întâmplă cu CASS la pensiile peste 3.000 lei. Decizia va înfuria toți pensionarii
Digi FM
Primele zile ale lui Călin Georgescu în arest. Cu cine împarte celula și de ce refuză mâncarea primită în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Beneficiile hreanului pentru sănătate. E unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale. Contraindicații...
Digi Animal World
Cum arată cea mai scumpă găină din lume. Este numită „Lamborghini-ul păsărilor de curte” iar prețul ajunge și...
Film Now
Halle Berry, acuzată de fostul soț că l-a strâns de gât pe fiul lor de 12 ani. Olivier Martinez a cerut...
UTV
Un bărbat a cumpărat o sculptură cu 350 de euro dintr-un depozit. Descoperirea ar putea fi vândută cu peste...