Halle Berry este acuzată de fostul soț că și-a agresat fizic fiul în vârstă de 12 ani, în timpul unei dispute izbucnite pe 26 septembrie. Bărbatul a cerut custodia copilului și un ordin de restricție împotriva actriței, susținând că nu ar fi vorba despre un incident izolat. Vedeta respinge acuzațiile.

Potrivit acuzațiilor acestuia, conflictul ar fi izbucnit din cauza faptului că băiatul folosea ochelari de realitate virtuală. În timpul certei, Berry l-ar fi insultat, iar ulterior l-ar fi prins de gât.

După incident, copilul și-ar fi sunat tatăl și i-ar fi cerut să vină să îl ia. Băiatul i-ar fi spus, de asemenea, că nu mai vrea să se întoarcă la locuința mamei sale.

Bărbatul susține că incidentul din 26 septembrie nu ar fi unul izolat. Potrivit acestuia, Halle Berry și-ar fi agresat fiul în mai multe rânduri în ultimul an și jumătate.

În acest context, fostul soț al actriței a cerut emiterea unui ordin de restricție împotriva acesteia și a solicitat inclusiv custodia băiatului.

Halle Berry respinge acuzațiile formulate împotriva sa.

Editor : Ș.A.