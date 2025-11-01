Heidi Klum și-a dezvăluit costumul pentru 2025 la petrecerea anuală de Halloween, dovedind încă o dată de ce look-ul ei este unul dintre cele mai așteptate ale sezonului. Fostul top model a ales, anul acesta, personajul mitic Meduza pentru evenimentul din 31 octombrie.

Gazda emisiunii Project Runway a debutat în această ținută la cea de-a 24-a ediție a petrecerii anuale de Halloween, prezentată de Butterfinger la Hard Rock Hotel New York, și a fost însoțită pe covorul roșu de soțul ei, Tom Kaulitz, care s-a costumat în eroul grec care a decapitat-o ​​pe Meduza, Perseu.

Heidi le-a oferit fanilor o privire asupra costumului ei cu câteva săptămâni înainte de marele eveniment, distribuind pe Instagram o proteză a bustului ei, pe 17 octombrie, precum și mostre de materiale și etichetând echipa de machiaj cu care a lucrat. Iar cu câteva ore înainte de marea dezvăluire, a distribuit un teaser în care își aplică machiajul verde și boneta pentru această ținută.

După cum a mai explicat ea anterior, este nevoie de destul de mult timp până când costumul să devină perfect.

„Mi-a luat un an să ne pregătim”, a declarat ea pentru E! News despre costumul ET pe care l-a purtat la petrecerea din 2024. „Am început la ora 10 dimineața.. Am terminat și am venit.”

Tom — care s-a costumat și el în ET în acel an — a adăugat: „A fost nevoie de o întreagă echipă de oameni extraordinari. Și multă planificare.”

De-a lungul anilor, Heidi s-a îmbrăcat într-o gamă largă de costume incredibile, precum Jessica Rabbit din Cine vrea pielea lui Roger Rabbit, în 2016, vârcolacul din videoclipul muzical „Thriller” al lui Michael Jackson în 2017 și Fiona din Shrek în 2018. Iar Halloweenul este o sărbătoare de care este încântată tot anul - mai ales că are ocazia să o celebreze cu propria petrecere.

