Live TV

Video Heidi Klum a devenit personajul mitic „Meduza”, la petrecerea de Halloween 2025. Imagini cu transformarea spectaculoasă

Data actualizării: Data publicării:
Heidi Klum Halloween Foto Instagram Heidi Klum
Heidi Klum costumată în Meduza, la petrecerea de Halloween 2025. Foto: Instagram/ Heidi Klum

Heidi Klum și-a dezvăluit costumul pentru 2025 la petrecerea anuală de Halloween, dovedind încă o dată de ce look-ul ei este unul dintre cele mai așteptate ale sezonului. Fostul top model a ales, anul acesta, personajul mitic Meduza pentru evenimentul din 31 octombrie.

Gazda emisiunii Project Runway a debutat în această ținută la cea de-a 24-a ediție a petrecerii anuale de Halloween, prezentată de Butterfinger la Hard Rock Hotel New York, și a fost însoțită pe covorul roșu de soțul ei, Tom Kaulitz, care s-a costumat în eroul grec care a decapitat-o ​​pe Meduza, Perseu. 

Heidi le-a oferit fanilor o privire asupra costumului ei cu câteva săptămâni înainte de marele eveniment, distribuind pe Instagram o proteză a bustului ei, pe 17 octombrie, precum și mostre de materiale și etichetând echipa de machiaj cu care a lucrat. Iar cu câteva ore înainte de marea dezvăluire, a distribuit un teaser în care își aplică machiajul verde și boneta pentru această ținută. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

După cum a mai explicat ea anterior, este nevoie de destul de mult timp până când costumul să devină perfect.

„Mi-a luat un an să ne pregătim”, a declarat ea pentru E! News despre costumul ET pe care l-a purtat la petrecerea din 2024. „Am început la ora 10 dimineața.. Am terminat și am venit.” 

Tom — care s-a costumat și el în ET în acel an — a adăugat: „A fost nevoie de o întreagă echipă de oameni extraordinari. Și multă planificare.”

De-a lungul anilor, Heidi s-a îmbrăcat într-o gamă largă de costume incredibile, precum Jessica Rabbit din Cine vrea pielea lui Roger Rabbit, în 2016, vârcolacul din videoclipul muzical „Thriller” al lui Michael Jackson în 2017 și Fiona din Shrek în 2018. Iar Halloweenul este o sărbătoare de care este încântată tot anul - mai ales că are ocazia să o celebreze cu propria petrecere.

Citește și:

GALERIE FOTO Petrecerea de Halloween la Casa Albă. Unii invitați au venit deghizați în Donald și Melania Trump

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
500560431_1215718256589654_1164346126887289414_n
1
Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu, despre Oana Gheorghiu: „E o competiţie care îi...
vreme de toamna copac cu frunze ruginii
2
Meteorologii au revizuit estimările pentru următoarele săptămâni. Cum va fi vremea în...
Col Toma Marius Cezar
3
Schimbare în Jandarmeria București, a doua zi după amenda dată pentru Colectiv. Cine este...
factura la curent si bani
4
De la 1 noiembrie crește prețul la energie electrică și energie termică. Cum vor arăta...
sondat american steag SUA mihail kogalniceanu
5
„Nu am reușit să îi ținem aici, dar ei ne-au luat fetele”. Îngrijorare la vestea plecării...
Surpriză de proporții: milionarul român divorțează, după 7 ani de căsnicie! Actele au fost deja depuse
Digi Sport
Surpriză de proporții: milionarul român divorțează, după 7 ani de căsnicie! Actele au fost deja depuse
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
avioane f-16 polonia
Alertă în spațiul aerian al NATO. Polonia a mobilizat avioane de...
alexandru munteanu si maia sandu
Noul guvern al Republicii Moldova, condus de Alexandru Munteanu, a...
Muncitori străini în România. Foto Getty Images
Guvernul reduce numărul muncitorilor străini cu 10.000, în 2026...
satira mars (1)
Satira momentului. Parodie despre „agentul constatator” care l-a...
Ultimele știri
Descoperire majoră: cercetătorii au reușit să elimine complet leucemia în modele preclinice
Situația din Gaza, dezbătută luni la Istanbul. Ce oficiali de rang înalt participă la întâlnire
Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Timișoara: un bărbat dus la spital cu arsuri grave, zeci de oameni evacuați
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
politia-masina-3-2
Incident șocant de Halloween. Bărbat înjunghiat de un copil de 13 ani, care nu fusese primit la colindat
Halloween Casa Albă Donald Trump
Petrecerea de Halloween la Casa Albă. Unii invitați au venit deghizați în Donald și Melania Trump
ecuson al politiei romane
Amenzi și controale la un club din București: Balul Bobocilor cu 1.000 de liceeni, fără case de marcat și norme sanitare respectate
Tradiții și obiceiuri de Halloween 2025. Foto Getty Images
Halloween 2025: Semnificația dovleacului sculptat și cele mai populare tradiții pe 31 octombrie
Halloween celebrations in Kyiv
„Un joc pervers cu moartea”. Oficiali și activiști ruși cer interzicerea Halloween: „Încalcă normele morale, sociale și etice”
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din noiembrie 2025 pentru fiecare zodie. Universul te împinge exact acolo unde trebuie...
Cancan
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a recunoscut de ce a luat cei 350.000 de euro despăgubiri, după ce...
Fanatik.ro
Gigi Becali, mega lovitură de 6 milioane de euro înainte de U Cluj – FCSB: „Bănuțul a intrat în cont!”...
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
Ungurii cumpără teren lângă Dan Șucu pentru un proiect de mare amploare. Investiția e una fabuloasă
Adevărul
Rusia mobilizează 170.000 de soldați în estul Ucrainei, Kievul lovește rafinăriile rusești. Zelenski...
Playtech
Ce acte trebuie să ai obligatoriu în mașină. Mulți șoferi uită unul esențial și riscă amendă
Digi FM
O prietenie care a trecut testul timpului. Demi Moore și Billy Bob Thornton, îmbrățișări pe covorul roșu, la...
Digi Sport
Divorțul anului în România. Lovitură de teatru, la prima înfățișare a procesului
Pro FM
Callum Turner: Dua Lipa este „cea mai frumoasă femeie din lume”. Regula de la care cei doi nu se abat în...
Film Now
Tată mândru și fiică superbă. Michael Douglas, la patru ace, alături de Carys, care a moștenit grația mamei...
Adevarul
Cei doi români care și-au dublat averea într-un singur an i-au luat fața lui Ion Ţiriac în topul miliardarilor
Newsweek
Casa de Pensii anunță bonus de 1.400 lei la pensie în noiembrie. Cine ia banii după 13 noiembrie?
Digi FM
Johnny Depp donează bani pentru un centru muzical dintr-o localitate spaniolă devastată de inundaţii. „Am...
Digi World
Pericolul tăcut din spatele unui somn neliniștit. Creierul suferă când nu dormi bine sau pierzi nopțile
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Tată mândru și fiică superbă. Michael Douglas, la patru ace, alături de Carys, care a moștenit grația mamei...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles