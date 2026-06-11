Helen Mirren: „Forţele răului sunt prezente şi în Israelul de astăzi. Ai crede că e imposibil să se repete aceleași lucruri”

Helen Mirren a declarat joi, la Festivalul de Film de la Taormina, că forţele răului sunt prezente şi în Israelul de astăzi, respingând acuzaţia că ar fi sionistă, aşa cum i s-a strigat pe o stradă din Londra în urmă cu doi ani, într-un videoclip care a fost publicat abia recent şi care a devenit viral, informează ANSA.

„Forţele răului sunt pretutindeni, chiar şi într-o ţară precum Israelul, unde ai crede că, după tot ceea ce s-a întâmplat, este imposibil să se repete aceleaşi lucruri împotriva unui alt popor - adică crime împotriva umanităţii”, a declarat actriţa britanică, în vârstă de 80 de ani, distanţându-se, cu demnitate şi inteligenţă, de acuzaţia de a fi sionistă. Ea s-a referit astfel la un protestatar care a atacat-o verbal în timp ce se plimba în centrul Londrei în 2024, conform unui videoclip care a devenit viral în urmă cu două luni.

Apoi, actriţa Helen Mirren, aflată la Taormina cu ocazia festivalului organizat de Tiziana Rocca, a adăugat încă o frază, ca şi cum ar fi vrut să-şi nuanţeze opinia: „Am prieteni fantastici în Israel, unde există o comunitate artistică şi intelectuală de înalt nivel, şi am avut, de asemenea, două relaţii cu israelieni”.

„Fiind născută la sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial, am crescut în Europa postbelică. Conştientizarea generaţiei părinţilor mei cu privire la ceea ce s-a întâmplat în timpul Holocaustului a fost atât de profundă, atât de importantă”, a continuat ea.

„Prin urmare, pentru mine, naşterea statului Israel a fost un moment crucial, chiar dacă s-a întâmplat poate într-un mod complet greşit şi poate chiar în locul nepotrivit. Dar ceva trebuia să se întâmple după ororile Holocaustului”, a adăugat actriţa britanică.

Helen Mirren, cunoscută pentru filme precum „Excalibur” şi „The Queen”, s-a născut într-o familie evreiască rusă din Londra.

Editor : Sebastian Eduard