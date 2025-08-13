Hoții care au devastat vila lui Brad Pitt, legați de o bandă care viza vedete. Patru adolescenți au fost arestați la Los Angeles

Patru adolescenți au fost arestați la Los Angeles, fiind suspectați că fac parte dintr-o bandă care jefuia locuințele unor celebrități, inclusiv pe cea a actorului Brad Pitt. Potrivit poliției, gruparea folosea metode sofisticate pentru a evita sistemele de supraveghere și viza vedete din lumea filmului și a sportului.

Șeful poliției din Los Angeles, Jim McDonnell, a anunțat arestarea a patru suspecți, descriindu-i drept un grup care comitea spargeri la locuințele „diverșilor rezidenți de profil înalt” din oraș, precizând că „unele dintre spargeri au vizat casele unor actori și sportivi profesioniști”, relatează The Guardian.

McDonnell nu l-a numit direct pe Pitt, dar a spus că dosarul își are originea într-o anchetă de furt din 25 iunie, la adresa unui rezident din blocul 2300 de pe North Edgemont Drive, care corespunde cu data și locația jafului din casa actorului.

Potrivit lui McDonnell, „trei suspecți mascați au escaladat un gard, s-au apropiat de o fereastră din sticlă și au folosit o unealtă pentru a o sparge. Au intrat în locuință, au sustras bunuri, apoi au fugit”.

În urma unei operațiuni de supraveghere, patru suspecți cu vârste între 16 și 18 ani au fost arestați, iar „numeroase obiecte furate” au fost recuperate. McDonnell a adăugat că suspecții erau „documentați sau afiliați unei bande criminale de stradă”.

Casa lui Pitt, situată în cartierul Los Feliz din Los Angeles, ar fi fost devastată în timp ce actorul se afla într-un turneu de promovare pentru cel mai recent film al său, „F1”. Alte personalități cunoscute care au raportat spargeri în ultimele luni includ actorii Nicole Kidman și Austin Butler, precum și fotbalistul Olivier Giroud, care a jucat sezonul trecut la Los Angeles FC.

McDonnell a sugerat că infractorii folosesc metode tot mai sofisticate pentru a-și selecta victimele, inclusiv dispozitive de bruiaj Wi-Fi pentru a dezactiva camerele de supraveghere și monitorizarea deplasărilor celebrităților pe rețelele sociale. El a mai spus că bandele sunt pe deplin conștiente de faptul că minorii (sub 18 ani) sunt tratați diferit de sistemul judiciar american.

Editor : M.I.