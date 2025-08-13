Live TV

Hoții care au devastat vila lui Brad Pitt, legați de o bandă care viza vedete. Patru adolescenți au fost arestați la Los Angeles

Data publicării:
F1 (2025)
Brad Pitt / Sursa foto: Profimedia Images

Patru adolescenți au fost arestați la Los Angeles, fiind suspectați că fac parte dintr-o bandă care jefuia locuințele unor celebrități, inclusiv pe cea a actorului Brad Pitt. Potrivit poliției, gruparea folosea metode sofisticate pentru a evita sistemele de supraveghere și viza vedete din lumea filmului și a sportului.

Șeful poliției din Los Angeles, Jim McDonnell, a anunțat arestarea a patru suspecți, descriindu-i drept un grup care comitea spargeri la locuințele „diverșilor rezidenți de profil înalt” din oraș, precizând că „unele dintre spargeri au vizat casele unor actori și sportivi profesioniști”, relatează The Guardian.

McDonnell nu l-a numit direct pe Pitt, dar a spus că dosarul își are originea într-o anchetă de furt din 25 iunie, la adresa unui rezident din blocul 2300 de pe North Edgemont Drive, care corespunde cu data și locația jafului din casa actorului.

Potrivit lui McDonnell, „trei suspecți mascați au escaladat un gard, s-au apropiat de o fereastră din sticlă și au folosit o unealtă pentru a o sparge. Au intrat în locuință, au sustras bunuri, apoi au fugit”.

În urma unei operațiuni de supraveghere, patru suspecți cu vârste între 16 și 18 ani au fost arestați, iar „numeroase obiecte furate” au fost recuperate. McDonnell a adăugat că suspecții erau „documentați sau afiliați unei bande criminale de stradă”.

Casa lui Pitt, situată în cartierul Los Feliz din Los Angeles, ar fi fost devastată în timp ce actorul se afla într-un turneu de promovare pentru cel mai recent film al său, „F1”. Alte personalități cunoscute care au raportat spargeri în ultimele luni includ actorii Nicole Kidman și Austin Butler, precum și fotbalistul Olivier Giroud, care a jucat sezonul trecut la Los Angeles FC.

McDonnell a sugerat că infractorii folosesc metode tot mai sofisticate pentru a-și selecta victimele, inclusiv dispozitive de bruiaj Wi-Fi pentru a dezactiva camerele de supraveghere și monitorizarea deplasărilor celebrităților pe rețelele sociale. El a mai spus că bandele sunt pe deplin conștiente de faptul că minorii (sub 18 ani) sunt tratați diferit de sistemul judiciar american.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jandarmi bun
1
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a...
Vladimir Soloviov
2
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
soldați polonezi și polițiști germani fac verificări la granița dintre Germania și Polonia
3
„Este ca în timpul Războiului Rece”. De ce au fost trimiși soldații și reintroduse...
drone Shahed fabricate în Rusia în fabrica Alabuga
4
Iranul a început să regrete acordul militar cu Rusia. Moscova produce mii de drone...
george simion
5
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este...
S-a aflat cine încasează 500 de milioane € după moartea lui Felix Baumgartner. Mihaela Rădulescu primește cu totul altceva
Digi Sport
S-a aflat cine încasează 500 de milioane € după moartea lui Felix Baumgartner. Mihaela Rădulescu primește cu totul altceva
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ukrainian President Volodymyr Zelensky (L) and German Chancellor Friedrich Merz prepare for a talk of European leaders with the US Presiden
Trump a discutat cu liderii UE și cu președintele Ucrainei înainte de...
pompieri smurd
Patru oameni au fost răniți într-o explozie la Bacău. A fost activat...
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Propuneri în al doilea pachet fiscal: cont bancar și card obligatorii...
jandarmi inarmati la metrou
Jandarmii înarmați la metrou au dat naștere unor teorii ale...
Ultimele știri
Circulație restricționată pe Valea Prahovei, după un accident la Comarnic. Patru oameni au fost răniți
Jimmy Kimmel a obținut cetățenia italiană, ca reacție la revenirea lui Trump la președinția SUA: „E mai rău decât ne-am imaginat”
PNL avertizează că o serie de postări online cu numele premierului Ilie Bolojan și Digi24 sunt „100% false”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Brad Pitt's mother Jane Etta dead at 84
Doliu în familia lui Brad Pitt: mama actorului, Jane Edna Pitt, a murit. „Nu eram pregătiți să te pierdem”
Lebanese Students and Families Protest Israeli Airstrikes in BeirutLebanon, Beirut, Israel, airstrikes, protest, students, families, Hades
Armata Israelului „a jefuit şi distrus deliberat” școli din Liban, acuză Human Rights Watch
politie sua
Atac armat în centrul orașului Los Angeles. Cel puțin două persoane au fost ucise
Femeile arestate. Sursa foto- Norwood Police Department:Facebook
Șase românce au fost arestate în SUA după ce au dat spargeri în locuințe. „Nu ar fi trebuit să fie lăsate să umble libere pe străzi”
euro
O bandă de hoți de origine română și iraniană, destructurată în Spania. Foloseau escrocheria „colecționarului de bancnote”
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd s-a încheiat, dar perioada de "post-umbră" aduce un ultim val de haos. Cum resimt zodiile...
Cancan
Divorț-ȘOC în showbiz! Și-au spus ADIO după 13 ani de căsnicie
Fanatik.ro
Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare, acuzat de fapte ilicite de compania de stat în a cărei conducere a...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Crima din Cosmopolis, inspirație pentru un bucureștean certat cu iubita. Mesaje macabre cu Teodora de la...
Adevărul
Transapuseana, noua atracție a șoselelor montane din România. Ce o face mai specială decât Transalpina și...
Playtech
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la biserică? Enoriaşii au observat imediat şi ţinuta, ce a făcut în spatele...
Digi FM
Tragedie în vacanță all-inclusive: Un bărbat de 70 de ani a murit după ce a mâncat pui insuficient gătit în...
Digi Sport
Lovitură după lovitură pe final de mercato: Rodrygo și Donnarumma, la același club!
Pro FM
Kelly Clarkson, în lacrimi pe scenă, cu doar 12 zile înainte de moartea fostului soț, Brandon Blackstock...
Film Now
Cum a început prietenia dintre Sandra Bullock și Jennifer Aniston: „Hollywood ne-a divizat, nimănui nu-i...
Adevarul
Automobilul german care făcea furori în România comunistă. „Are o sobă în spate ca să-ți țină mâinile calde...
Newsweek
Casa de Pensii gata să dea un nou contract de 9.000.000€ firmei care a blocat recalcularea pensiilor
Digi FM
În ce relații au rămas Daciana Sârbu și Victor Ponta după divorț. Fosta soție a politicianului nu s-a ferit...
Digi World
Ce este miastenia gravis, boala de care suferă fosta campioană de tenis Monica Seles. Cum se manifestă...
Digi Animal World
Panică pe plajele din Maine, după ce un rechin alb uriaș a fost observat aproape de țărm. Poliția avertizează...
Film Now
Jennifer Aniston, mărturisiri rare, la 20 de ani de la divorțul de Brad Pitt: "A fost o perioadă extrem de...
UTV
Jason Momoa, la un pas de moarte în ocean. „Am renunțat. În mintea mea, murisem deja”. Experiența care i-a...