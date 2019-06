Imagini în premieră cu Freddie Mercury, făcute publice la 28 de ani de la moartea artistului

Imagini în premieră cu legendarul Freddie Mercury au fost făcute publice la aproape 28 de ani de la moartea artistului. Imaginile filmate pe când Freddie avea 40 de ani au fost recuperate din arhivă de compozitorul Dave Clark, alături de care Mercury a lucrat pentru muzicalul Time şi ne ajută să intrăm în culisele repetiţiilor.

Freddie Mercury: Ţi-am spus, nu lucrezi cu un amator, lucrezi cu, ei bine, e vorba de vocea mea. Nu o să ţip frumos timp de trei zile şi după aceea să dispar. M-am implicat în acest proiect având convingerea deplină că va fi supervizat de el (Dave Clark, n.r.), dar, bineînţeles, am dorit să îmi pun şi eu amprenta. Ne-am contrazis pe o mulţime de elemente, el a lăsat de la el, eu am lăsat de la mine, totul a fost pentru a ne asigura că va fi... Nu au existat porniri egoiste, ne-am concentrat să iasă bine. Oamenii cred că sunt un adevărat... începe cu (litera, n.r.) "c", e greu de spus, un heruvim, dar, uneori, trebuie să laşi de la tine pentru a înţelege anumite probleme.

- Prima dată când ne-am întâlnit m-a întrebat cum să interpreteze acest cântec. Şi i-am spus că vreau o combinaţie între Edith Piaf, Jennifer Hollyday şi Shirley Bassey.

- Am spus: David, am toate rochiile lor. O să mă descurc perfect.