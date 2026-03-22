Videoclipul arestării lui Justin Timberlake pentru conducere sub influența alcoolului a fost făcut public în Statele Unite, în ciuda încercării cântărețului de a împiedica acest lucru. Imaginile îl arată pe muzicianul american având dificultăți în a îndeplini testele de sobrietate efectuate la fața locului, pe care le-a calificat drept „foarte dificile”, înainte de arestarea sa din 2024, în New York, scrie The Guardian.

Justin Timberlake a avut dificultăți în a efectua testele de sobrietate care îi cereau să meargă pe o linie dreaptă și să stea pe un picior, după ce vedeta pop a fost oprită în Hamptons, New York, în 2024, de către polițiști care îl suspectau că conducea în stare de ebrietate, conform imaginilor video publicate vineri.

La un moment dat, Timberlake le spune polițiștilor: „Testele astea sunt, zic eu, foarte grele.”

Înregistrarea, care durează aproximativ opt ore, include oprirea inițială a lui Timberlake după ce poliția din Sag Harbor a declarat că acesta a ignorat un semn de stop în centrul satului, a deviat de pe banda sa de circulație și a coborât din BMW-ul său mirosind a alcool în luna iunie a acelui an.

Membru al trupei ‘NSync, devenit artist solo și actor, Timberlake le spune polițiștilor că a consumat un martini și că îi urmărea pe prieteni spre casă în fostul sat de vânători de balene, care se numără printre orașele de coastă înstărite din Hamptons, la aproximativ 160 km est de New York City.

Când un polițist îl întreabă de ce se află în oraș, Timberlake răspunde: „Sunt într-un turneu mondial.”

„Ce faci?”, întreabă polițistul.

„Greu de explicat”, spune Timberlake.

După ce se bâlbâie puțin, el spune: „Turneu mondial. Sunt Justin Timberlake.”

Polițistul răspunde în cele din urmă: „Ești Justin Timberlake? Ai permisul la tine?”

Timberlake, care a pledat vinovat la o acuzație mai ușoară de conducere sub influența alcoolului, este rugat de polițiști să meargă pe o linie dreaptă pe șosea și să ridice un picior. Uneori pare agitat ascultând instrucțiunile. Își cere scuze polițiștilor și le spune că inima îi bate cu putere.

„Sunt puțin nervos”, spune Timberlake la un moment dat.

Ajuns pe bancheta din spate a mașinii de poliție, el întreabă: „De ce mă arestați?”

O femeie care ieșise în oraș cu soțul ei și cu Timberlake în acea seară a venit la fața locului la un moment dat și a întrebat fără succes dacă îi poate da artistului câștigător al premiului Grammy telefonul mobil. Când și-a dat seama că acesta era reținut, a fost auzită spunând: „Îl arestați pe Justin Timberlake chiar acum?”

Făcând referire la un hit al trupei ‘NSync și la una dintre piesele sale solo emblematice, ea a spus mai târziu: „Puteți, vă rog, să-mi faceți o favoare pentru că v-a plăcut Bye Bye Bye sau Sexyback? Faceți-mi o singură favoare!”

Polițiștii i-au permis să petreacă un moment cu Timberlake înainte de a-l duce la secția de poliție și de a-l informa că va fi reținut peste noapte.

„O să stau aici toată noaptea?”, spune el în videoclip. „Sunteți nebuni, băieți.”

El îi cere ofițerului să țină lumina aprinsă în celulă în timp ce închid ușa.

Publicarea de către poliția din Sag Harbor vine după ce satul și avocații lui Timberlake au convenit să dezvăluie o versiune cenzurată a înregistrării. Associated Press a fost printre mai multe instituții media care au depus o cerere de acces la documente solicitând publicarea videoclipului.

Avocații lui Timberlake au intentat un proces pentru a bloca publicarea videoclipului, argumentând că acesta ar „devasta” viața privată a lui Timberlake prin dezvăluirea unor „detalii intime, extrem de personale și sensibile”. De asemenea, aceștia au afirmat că ar cauza „un prejudiciu grav și ireparabil” reputației sale, expunându-l la „ridiculizare publică și hărțuire”.

Însă, într-o cerere comună depusă vineri împreună cu autoritățile locale, avocații lui Timberlake au recunoscut că înregistrarea video „nu constituie o încălcare nejustificată a vieții private” în conformitate cu legea statului privind informațiile publice și au fost de acord cu publicarea acesteia.

Avocații și reprezentanții lui Timberlake nu au răspuns imediat vineri la e-mailurile prin care li s-au solicitat comentarii.

Oficialii din Sag Harbor, într-o declarație furnizată de avocatul localității, Vincent Toomey, au spus că sunt mulțumiți că problema a fost rezolvată și că au putut respecta legea statului privind registrele publice.

„De la începutul acestei chestiuni, după arestarea domnului Timberlake, localitatea a încercat să respecte prevederile legii privind libertatea de informare”, se arată în declarație. „Așa cum se întâmplă în orice caz care implică înregistrări sau imagini video de la departamentul nostru de poliție, astfel de materiale sunt analizate și editate pentru a răspunde preocupărilor legate de siguranța publică și a ofițerilor, precum și considerentelor privind confidențialitatea personală.”

Timberlake a pledat vinovat pentru conducere sub influența alcoolului în septembrie 2024, la aproximativ trei luni după arestare.

Timberlake, din Tennessee, a acceptat să facă un anunț de siguranță publică împotriva pericolelor conducerii sub influența alcoolului, ca parte a înțelegerii judiciare care a redus acuzația inițială de contravenție la o încălcare a regulilor de circulație fără caracter penal.

De asemenea, a fost condamnat la o amendă de 500 de dolari, 25 de ore de muncă în folosul comunității și suspendarea permisului de conducere pe o perioadă de 90 de zile.

