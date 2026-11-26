Brad Pitt şi Angelina Jolie au ajuns la o înţelegere în urma unei bătălii juridice care a durat mai mulți ani cu privire la podgoria lor din Franţa, potrivit unei declaraţii comune a fostului cuplu de la Hollywood.

„Am ajuns la o înţelegere extrajudiciară în interesul familiei noastre şi nu vom face alte comentarii”, au declarat reprezentanţii lui Jolie şi Pitt într-o declaraţie.

„Orice comentarii din articolele din presă atribuite unor «surse» nu provin, de fapt, nici de la noi, nici de la cineva apropiat nouă”, au adăugat aceștia, potrivit News.ro.

Ambele părţi au solicitat respingerea pretenţiilor reciproce. Termenii acordului nu au fost făcuţi publici.

Cuplul a achiziţionat o participaţie majoritară la Château Miraval în 2008 şi s-a căsătorit acolo în 2014.

Jolie a iniţiat procedura de divorţ în 2016, iar cuplul a fost declarat divorţat din punct de vedere legal în 2019, deşi negocierile privind acordul de divorţ au continuat până în 2024. Jolie a primit aprobarea de a-şi vinde cota-parte în 2021 pentru suma de 164 milioane de dolari, înainte ca acordul financiar general să fie finalizat.

Pitt a intentat procesul împotriva lui Jolie în februarie 2022, după ce actriţa şi-a vândut participaţia la crama franceză către Stoli Group, un producător de băuturi spirtoase controlat de oligarhul Yuri Shefler. În cadrul procesului, Pitt a afirmat că Jolie a încălcat acordul la care ajunseseră, potrivit căruia nu-şi vor vinde participaţiile la cramă fără consimţământul celuilalt.

În octombrie 2022, Jolie a intentat o acţiune împotriva lui Pitt, în care a descris pentru prima dată presupusul comportament abuziv care a dus la divorţul lor. Avocaţii actorului au declarat că negocierile privind vânzarea de către Jolie a cotei sale din podgorie către Pitt au eşuat din cauza cererii acestuia ca ea să semneze „un acord de confidenţialitate care i-ar fi interzis contractual să vorbească în afara instanţei despre abuzul fizic şi emoţional la care Pitt a supus-o pe ea şi pe copiii lor”. Pitt a negat acuzaţiile.

Editor : M.B.