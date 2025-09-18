Iron Maiden aduce turneul „Run For Your Lives” la Arena Naţională din Bucureşti, în 28 mai 2026. Biletele se pun în vânzare începând cu 27 septembrie.

Este un turneu aniversar prin care trupa celebrează nu mai puțin de 50 de ani de carieră. Astfel, organizatorii promit unul dintre cele mai uimitoare spectacole de până acum.

Formaţia a anunţat primele date dintr-un calendar extrem de încărcat pentru 2026, care va debuta în vară cu o revenire în Europa. Trupa va urca pe scena marilor festivaluri de rock şi va concerta pe stadioane din ţări şi regiuni neincluse în itinerariul din 2025. Ulterior, turneul va continua şi în alte zone ale lumii, ce urmează să fie anunţate.

Editor : Sebastian Eduard