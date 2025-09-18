Live TV

Video Iron Maiden vine în România. Trupa celebrează 50 de ani de carieră

Data publicării:
Iron Maiden
Foto Profimedia

Iron Maiden aduce turneul „Run For Your Lives” la Arena Naţională din Bucureşti, în 28 mai 2026. Biletele se pun în vânzare începând cu 27 septembrie.

Este un turneu aniversar prin care trupa celebrează nu mai puțin de 50 de ani de carieră. Astfel, organizatorii promit unul dintre cele mai uimitoare spectacole de până acum.

Formaţia a anunţat primele date dintr-un calendar extrem de încărcat pentru 2026, care va debuta în vară cu o revenire în Europa. Trupa va urca pe scena marilor festivaluri de rock şi va concerta pe stadioane din ţări şi regiuni neincluse în itinerariul din 2025. Ulterior, turneul va continua şi în alte zone ale lumii, ce urmează să fie anunţate.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
florin barbu la o sedinta
1
Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado: „Costă cât 3...
Jan Marsalek in Moscow
2
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan...
stadioane in targoviste
3
Orașul cu două stadioane noi, sau cum risipește statul banii. Explicațiile autorităților
adriana stoicescu
4
Judecătoare interceptată de procurori, în dosarul lui Călin Georgescu. Reacția Adrianei...
teodora pana fb
5
Cântăreață de muzică populară, acuzată că a vrut să fure dintr-un supermarket. Cum se...
”Spuneți că sunt banală”. O jurnalistă l-a ”certat” pe Chivu, iar antrenorul lui Inter a reacționat VIDEO
Digi Sport
”Spuneți că sunt banală”. O jurnalistă l-a ”certat” pe Chivu, iar antrenorul lui Inter a reacționat VIDEO
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
c2g9NTk3NDVhYTA3ZDFiOGFmMWU0ZWUyNjU1MGY3NDM2ZDU=.thumb
România riscă un blackout dacă închide centralele pe cărbune...
profimedia-1038406121
Trump, despre războiul din Ucraina: Credeam că va fi unul dintre cele...
guvern
Bani pentru Sănătate tăiați din PNRR. Spitale din București...
Nationwide Strikes Over Budget - Lyon, France - 18 Sep 2025
Proteste violente în Franța, cu sute de mii de manifestanți. Tunuri...
Ultimele știri
Demisie de la șefia Romaero: Bogdan Costaș a plecat de la conducerea companiei. Radu Miruță a aflat din presă: „Știe de ce se grăbește”
Livrările de avioane Gripen către Brazilia au întârziat 8 ani. Costuri suplimentare: din banii în plus, se mai puteau lua 6 aparate
Cum se apără Moscova de sancțiuni: Rusia schimbă regulile bugetare după scăderea veniturilor din petrol
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
trafic rutier pe o sosea din bucuresti
Bujduveanu: Suntem mult în urmă la calitatea aerului în Bucureşti pentru că nu taxăm maşinile poluante
atac mall
Momente de panică într-un mall din București: Familie atacată cu un cuțit. Bărbatul l-a înjunghiat pe agresor și a fost reținut
trafic bucuresti, masini bucuresti
Câte zile pierd românii în trafic. Motivul pentru care vârfurile de trafic se înregistrează la orele prânzului
Clădirea Primăriei Generale a Capitalei
AUR a depus un denunț la Parchet împotriva Guvernului și AEP pentru că nu se organizează alegeri în București
INSTANT_CAB_CALIN_GEORGESCU_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Care a fost rolul lui Călin Georgescu în tentativa de lovitură de stat din decembrie. Fostul candidat, văzut de procurori drept „autor”
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, despre momentul devastator în care a deconectat-o de la aparate pe Lisa Marie: "Spiritul...
Cancan
Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei...
Fanatik.ro
Iubita fostului fotbalist de la FCSB, apariție neașteptată la MasterChef. Ce a făcut Florin Dumitrescu când a...
editiadedimineata.ro
Coaja de banană poate fi folosită ca ingredient
Fanatik.ro
Ce riscă, de fapt, Toto Dumitrescu după accidentul în care a fost implicat. Comparația cu Mario Iorgulescu...
Adevărul
Victoriile „umflate” ale Rusiei pe frontul ucrainean: între propaganda de la Moscova și realitatea din tranșee
Playtech
Trebuie să plătești TVA la vânzarea unui apartament vechi? Totul despre noul regim fiscal
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi Sport
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a făcut anunțul: ”Hainele nu sunt incluse” FOTO
Pro FM
De ce Anna Kournikova trăiește departe de lumina reflectoarelor de la 21 de ani. Așteaptă al patrulea copil...
Film Now
Filmul horror care l-a impresionat chiar și pe Stephen King: „M-a atins complet”. Autorul spune că rar i se...
Adevarul
Ce este, de fapt, curentul suveranist și de ce cresc în intenția de vot a românilor partidele care îl...
Newsweek
Care pensionari au contribuit cel mai mult la pensie? În ce ani au muncit? Cum pot lua bani în plus
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
Luptă acerbă între doi lei. Imaginile cu fiarele sălbatice mușcându-se au devenit virale
Film Now
Ce mesaj i-a transmis Robert De Niro lui Owen Cooper, după ce puștiul din „Adolescence” a câștigat premiul...
UTV
Naomi Hedman, reacție neașteptată despre fostul ei iubit Andrew Barabancea. „Nu știu cine este!”