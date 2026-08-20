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Iubitul lui Hayden Panettiere, condamnat pentru violenţă domestică, era în apartament în momentul morţii: „Nu a dat semne de emoţie”

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Iubitul lui Hayden Panettiere, Brian Hickerson, condamnat pentru violenţă domestică, era în apartament în momentul morţii. Foto: Profimedia
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Din articol
O relație tulbure, marcată de violențe „Nu a dat dovadă de nicio emoție”

Decesul actriţei în vârstă de 36 de ani Hayden Panettiere, survenit duminică, ridică încă numeroase întrebări. Potrivit poliţiei, partenerul ei, Brian Hickerson, acuzat în repetate rânduri de violenţă domestică, se afla în apartament în momentul în care echipele de urgenţă au intervenit, relatează „Le Figaro” și News.ro.

Conform unui raport al poliţiei citat marţi de agenţia de presă americană Associated Press, iubitul actriţei, Brian Hickerson, se afla în apartamentul în care a murit Hayden Panettiere. De altfel, nu era singur: fratele său, Zach Hickerson, se afla şi el acolo.

Raportul a fost redactat de un poliţist din Greenville, Carolina de Sud, care a intervenit la domiciliul lui Hayden Panettiere duminică, la începutul după-amiezii. La sosire, acesta a fost întâmpinat de cei doi fraţi, în timp ce paramedicii îi făceau masaj cardiac actriţei, cunoscută pentru rolurile sale din serialele de televiziune „Heroes” şi „Malcolm”.

În ciuda mai multor încercări de resuscitare, echipajul de urgenţă a constatat decesul lui Hayden Panettiere la ora 14:31. „Corpul pacientei nu prezenta niciun traumatism fizic care să explice starea acesteia”, a scris poliţistul în raportul său. Autopsia nu a relevat nicio leziune sau hematom, iar poliţia nu a descoperit niciun indiciu care să sugereze o faptă criminală.

O relație tulbure, marcată de violențe

Hayden Panettiere avea o relaţie tumultoasă cu Brian Hickerson. Actriţa, care vorbise deja public despre dependenţa sa de alcool şi despre depresie, îl cunoscuse pe bărbatul de treizeci de ani în 2018, la scurt timp după ce se despărţise de fostul său partener şi tatăl fiicei sale, Wladimir Klitschko, scrie Le Figaro.

Mai puţin de un an mai târziu, în mai 2019, Brian Hickerson era arestat în urma unei altercaţii cu Hayden Panettiere. A fost emis un ordin care îi interzicea să o contacteze pe actriţă, înainte ca dosarul să fie clasat.

În 2020, actriţa a solicitat un al doilea ordin de restricţie împotriva lui.

În anul următor, Hickerson a fost condamnat la 45 de zile de închisoare pentru violenţă domestică.

Relaţia aparent toxică se pare că a continuat totuşi, în secret, în ciuda acuzaţiilor grave aduse de Hayden Panettiere. Într-o autobiografie publicată în luna mai anul acesta, interpreta rolului Juliette Barnes din serialul „Nashville” a evocat această „perioadă foarte întunecată şi complicată din viaţa (sa)” şi a subliniat că „voia ca Brian să rămână în închisoare suficient de mult timp cât să-l sperie, dar nu atât de mult încât să devină o persoană mai rea decât era”.

„Voiam ca el să-şi recunoască greşelile şi să se schimbe în consecinţă, dar nu voiam să-l traumatizez pe viaţă”, a scris ea.

Într-un podcast intitulat „On Purpose with Jay Shetty”, ea a descris schimbările de comportament ale lui Brian Hickerson atunci când consuma alcool. „Puteam să dansăm şi să glumim, iar apoi, brusc, totul se declanşa. Ceva se rupea şi era ca şi cum ai vedea un prădător care simte brusc mirosul sângelui (...) Odată ce se trezea din beţie, bunătatea lui revenea, îşi dădea seama de pagubele pe care le provocase şi era distrus şi plin de remuşcări”, a povestit ea.

„Nu a dat dovadă de nicio emoție”

Potrivit publicaţiei americane TMZ, Hayden Panettiere şi Brian Hickerson se împăcaseră cu puţin timp înainte de moartea actriţei.

Poliţistul care a intervenit duminică la domiciliul actriţei l-a interogat mai întâi pe Zach Hickerson, fratele lui Brian.

„Am observat că Zach era foarte emoţionat în timp ce echipajele de urgenţă se ocupau de Hayden. Brian, pe de altă parte, nu a dat dovadă de nicio emoţie până când echipajul de urgenţă a declarat decesul oficial”, a scris poliţistul în raportul său.

După ce s-a constatat decesul victimei, poliţistul i-a escortat pe fraţi afară din apartament. A discutat mai îndelung cu Brian, dar detaliile acestei conversaţii au fost cenzurate.

Născută în 1989, Hayden Panettiere a început să apară pe ecrane încă din copilărie. Pe lângă serialele „Heroes” şi „Nashville”, actriţa a jucat în filmele „Remember the Titans”, „Princess on Ice”, „Scream 4” şi „Scream VI”.

Editor : A.P.

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