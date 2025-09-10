„Jaful Secolului”, după scenariul lui Cristian Mungiu, este propunerea României pentru Premiile Oscar

Filmul care va reprezenta România la categoria Cel mai bun film internaţional al Premiilor Academiei Americane de Film (Premiile Oscar) 2026 este „Jaful Secolului”, regizat de Teodora Ana Mihai, după scenariul lui Cristian Mungiu.

„Jaful Secolului” a câştigat deja Marele Premiu la Festivalul Internaţional de Film de la Varşovia (2024), Premiul pentru Cea mai bună Actriţă în rol principal la Festivalul Internaţional de Film de la Tokyo (2024) acordat actriţei Anamaria Vartolomei, Balkan Film Award (premiul pentru cel mai bun film din competiţia balcanică) în cadrul Festivalului Internaţional de Film de la Sofia, Premiului Publicului la Festivalul Internaţional de Film de la Shanghai.

Cel de-al doilea lungmetraj al regizoarei Teodora Ana Mihai (care a debutat cu apreciatul „La Civil”) este o coproducţie România-Belgia-Olanda.

Subiect: jaful de la un muzeu din Olanda

Un film inspirat de un jaf de proporţii comis de un grup de români

„În anul 2012, opinia publică internaţională a fost oripilată de fapta unor români care au furat nişte tablouri dintr-un muzeu din Olanda şi, pare-se, în final le-au dat foc undeva într-un sat din Dobrogea. E vorba de tablouri semnate de unii cei mai renumiţi pictori din patrimoniul cultural al umanităţii. Occidentalii au fost şocaţi. Românii, co-naţionalii hoţilor, au părut întâi amuzaţi, apoi ruşinaţi, iar în final iritaţi: ce vină avem noi, ceilalţi, pentru fapta lor? Răspunderea este un atribut individual, nu colectiv. Desigur, dar în ce măsură? Cum a fost posibil, în ce circumstanţe, ce se află dincolo de această întâmplare, care sunt semnificaţiile ei, prin ce este ea relevantă pentru locul în care trăim, de ce merită povestită, dincolo de spectaculozitatea – dar şi de grotescul ei – care au şi transformat-o în subiect de presa? Studiind presa vremii care a relatat cazul, e interesat de văzut cum fiecare îl percepea pe celălalt ca pe un invadator. Ai noştri preiau narativul alimentelor de calitate inferioară expediate în est de corporaţii occidentale care nu ne văd decât ca piaţă de desfacere pentru subproduse, în vreme ce populiştii de dreapta din occident interpretează sosirea forţei de muncă străine în ţările lor ca pe o nouă formă de migraţie a hoardelor barbare. În contextul României de astăzi şi al raportului nostru ambiguu şi înşelător cu occidentul, în lumina conflictului dintre suveranism şi progresism, cred că „Jaful Secolului” este un bun punct de plecare pentru o discuţie mai profundă şi mai sinceră societatea din care facem parte.”, completează Cristian Mungiu.

„Mă bucură aceasta nominalizare la Oscar pentru Jaful Secolului din partea României, care vine să confirme reacţiile foarte bune pe care filmul le-a primit de la public în proiecţiile de avanpremieră. E în mod asumat un film nu pentru festivaluri, ci pentru spectatori, aşa că nominalizarea la un premiu care recompensează de regulă filme cu impact la public e cea mai potrivită. Desigur, nu ne aşteptăm să luăm Oscarul. Premiul nostru cel mare ar fi ca filmul să fie apreciat de spectatorii de acasă.”, mai spune scenaristul şi producătorul Cristian Mungiu.

Lista scurtă pentru nominalizările la Oscar 2026 va fi anunţată de Academia Americană de Film pe 16 decembrie 2025, iar selecţia finală pe 22 ianuarie 2026. Cea de-a 98-a gală a Premiilor Academiei Americane de Film este programată pe 15 martie 2026, la Los Angeles.

