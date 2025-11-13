Live TV

James Van Der Beek, din serialul „Dawson's Creek", își vinde lucrurile pentru a plăti tratamentul contra cancerului: „A sosit momentul"

James Van Der Beek
James Van Der Beek, celebru pentru rolul din „Dawson’s Creek”, își vinde lucrurile pentru a plăti tratamentul împotriva cancerului. Foto: Profimedia

Actorul James Van Der Beek își vinde obiectele de colecție din filmele și serialele în care a jucat, inclusiv din serialul „Dawson’s Creek”, pentru a-și plăti tratamentul pentru cancerul colorectal, scrie The Guardian.

„Am păstrat aceste comori ani de zile, așteptând momentul potrivit să fac ceva cu ele și, având în vedere toate răsturnările de situație pe care viața le-a oferit, este clar că acum a sosit momentul”, a declarat Van Der Beek pentru People.

Colecția, care include o ținută pe care a purtat-o ​​în episodul pilot al serialului „Dawson’s Creek” și o pălărie prezentată în filmul din 1999 „Varsity Blues”, va fi vândută la licitația anuală Winter Entertainment Memorabilia Live Licitation organizată de Propstore, care are loc între 5 și 7 decembrie.

Aceasta este a doua oară când Van Der Beek, care a devenit faimos pentru rolul din serialul de succes Dawson’s Creek, își vinde obiectele de colecție, de când a dezvăluit că suferă de cancer.

Actorul în vârstă de 48 de ani a declarat după tragicul anunț că are motive de optimism și a continuat să lucreze, jucând în filmul Sidelined: The QB and Me și într-un episod din Walker, o reluare a serialului Walker, Texas Ranger.

Van Der Beek a participat, de asemenea, anul trecut la The Real Full Monty, un episod special de două ore în sprijinul cercetării și conștientizării cancerului, care a prezentat scene de striptease masculin cu vedete.

Nevoia de a vinde unele bunuri a adus în prim-plan costurile extrem de mari ale tratamentului cancerului în SUA. Costurile medii pentru tratament sunt de 150.000 de dolari pentru un pacient.

Van Der Beek a spus că despărțirea de aceste lucruri îi lasă o senzație dulce-amăruie.

„Deși simt o oarecare nostalgie în timp ce mă despart de aceste articole, mă simt bine să le pot împărtăși cu cei care mi-au susținut munca de-a lungul anilor”, a spus el.

