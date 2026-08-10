John Goodman, de nerecunoscut într-o fotografie recentă. Actorul a slăbit 45 de kilograme și a renunțat la băutură

John Goodman, actor cu o carieră care se întinde pe mai bine de 40 de ani, apare complet schimbat, vizibil mai slab, într-o fotografie recentă alături de actorul David DeLuise.

Actorul în vârstă de 74 de ani se află de ani buni într-un proces de îmbunătățire a sănătății, slăbind peste 100 de livre (45 kg) prin renunțarea la zahăr și antrenamente regulate.

Goodman a renunțat la băutură în 2007, după ce a primit un semnal de alarmă, și acum duce un stil de viață sănătos și echilibrat.



Goodman părea vizibil mai slab în fotografia făcută alături de DeLuise, în vârstă de 54 de ani, într-un magazin alimentar, după ce s-au întâlnit întâmplător.



„El a fost copilăria mea!! O legendă!”, a scris DeLuise în descrierea postării. „Îmi place că pot să spun asta cuiva ;), dacă știi, știi.”



Fostul actor din serialul „Roseanne” a declarat revistei People în 2010 că a slăbit peste 45 de kilograme după ce a eliminat zahărul din alimentație și făcea exerciții fizice șase zile pe săptămână. De asemenea, a renunțat la băutură în 2007.



„Transpir, dar nu exagerez”, a spus actorul, care pe atunci avea aproape 60 de ani.



În același an, Goodman a dezvăluit în emisiunea „Late Night with David Letterman” că, la momentul maxim al greutății sale, „se apropia de 400 de livre” (180 de kilograme).

„Când terminam filmările la «Roseanne» — în fiecare primăvară — slăbeam 27 de kilograme”, a spus el, potrivit TV Guide. „Apoi am început să-mi placă prea mult porumbul cu orz”, a spus el, adăugând că își recâștiga greutatea pierdută „și chiar mai mult”.



Goodman a vorbit despre decizia sa de a renunța la băutură, conform News.com.au: „Pur și simplu m-am săturat, m-am săturat până peste cap să mă mai privesc. Te bărbierești în fața oglinzii și nu vrei să te privești. Devine periculos… Voiam să trăiesc o viață mai bună.”

John Goodman (dreapta), alături de David DeLuise. Foto: Profimedia





Conform publicației, actorul a spus că a decis să renunțe la alcool după ce s-a trezit într-o dimineață tremurând, în urma unui weekend în care a băut mult împreună cu prietenii. Apoi s-a internat într-un centru de tratament.

Goodman a vorbit recent despre stilul său de viață sănătos și echilibrat într-un videoclip postat pe Instagram pe 8 iulie pentru restaurantul londonez Simpson’s in the Strand, deținut de prietenul său Jeremy King.



„Nu mai fac grătar pentru că nu mai beau”, a spus vedeta din „Righteous Gemstones”, explicând că pregătirea grătarului „era o scuză bună pentru a mă îmbăta — să stau în fața unui foc”.

Rolurile lui John Goodman includ patriarhul de familie Dan Conner din serialul „Roseanne”, colericul Walter Sobchak din „The Big Lebowski”, simpaticul monstru Sulley din „Monsters, Inc.” (voce), Fred Flintstone din adaptarea „The Flintstones” și misteriosul om din buncăr Howard din thrillerul „10 Cloverfield Lane”.

Editor : Sebastian Eduard