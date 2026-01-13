Live TV

Julio Iglesias este acuzat de agresiune sexuală şi viol de către două foste angajate: „M-am simţit ca o sclavă în plin secol XXI”

Data publicării:
Julio Iglesias
Julio Iglesias Foto: Guliver/Getty Images

Două foste angajate ale cântăreţului Julio Iglesias l-au dat în judecată pe celebrul artist în Spania, după ce au denunţat într-un articol publicat marţi în presă o serie de presupuse agresiuni sexuale şi violuri ce ar fi fost comise de acesta în anul 2021, au dezvăluit mai multe surse judiciare, relatează AFP.

Potrivit acestor surse, o plângere a fost depusă pe 5 ianuarie împotriva lui Julio Iglesias, în vârstă de 82 de ani, însă nu sunt cunoscute detalii suplimentare despre conţinutul plângerii.

Vestea despre depunerea acestei plângeri în instanţă a venit imediat după publicarea, marţi, a unei anchete realizate de televiziunea americană Univision şi cotidianul spaniol elDiario.es, în care o menajeră şi o fizioterapeută a cântăreţului afirmă că au fost victime ale agresiunilor sexuale şi hărţuirii sexuale din partea celebrului cântăreţ, scrie Agerpres. Una dintre ele descrie, de asemenea, fapte care pot fi calificate drept violuri.

Julio Iglesias nu a răspuns numeroaselor solicitări transmise de Univision şi elDiario.es pentru a face declaraţii pe această temă, relatează cele două companii mass-media în ancheta lor. De asemenea, starul spaniol nu a răspuns nici la o solicitare similară transmisă de AFP, care a încercat să îl contacteze marţi.

Potrivit anchetei Univision şi elDiario.es, faptele descrise ar fi avut loc în 2021, în reşedinţele private pe care cântăreţul le deţine în Republica Dominicană şi Bahamas.

„Mă simţeam ca un obiect, ca o sclavă în plin secol XXI”, a declarat una dintre cele două reclamante, identificată sub pseudonimul "Rebeca" în articolul publicat de Univision.

„Mă atingea cu degetele peste tot”, a continuat tânăra dominicană, care avea vârsta de 22 de ani atunci când s-au petrecut presupusele fapte.

Cealaltă reclamantă, fizioterapeuta sa, identificată cu prenumele Laura, avea 28 de ani când a început să lucreze pentru cântăreţ.

Născut în 1943, Julio Iglesias, interpretul unor cântece precum "Manuela", "Je n'ai pas changé (No Vengo Ni Voy)", "Pauvres diables (Vous les femmes)", "Viens m'embrasser (Abrazame)", şi-a văzut cariera decolând în anii 1970, până când a devenit artistul latino - şi, fără îndoială, artistul spaniol - care a vândut cele mai multe discuri în lume, cu sute de milioane de albume vândute.

A doua vicepreşedintă a Guvernului spaniol, Yolanda Diaz, a denunţat rapid pe reţeaua de socializare Bluesky "mărturii îngrozitoare" demne de o "situaţie de sclavie", în timp ce ministrul spaniol pentru Egalitate, Ana Redondo Garcia, a cerut pe reţeaua de socializare X "să se efectueze o anchetă până la capăt" cu privire la faptele denunţate.

Scriitorul Ignacio Peyro, autorul biografiei lui Julio Iglesias ("El espanol que enamoró al mundo" /"Spaniolul care a sedus întreaga lume"), şi reprezentanţii editurii Libros del Asteroide şi-au exprimat, la rândul lor, "profunda consternare" şi au promis "cât mai curând posibil o nouă ediţie revizuită şi actualizată" a cărţii.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
powell si trump
1
Conflict deschis la Washington. Trump amenință că-l va da în judecată pe șeful Rezervei...
Rep. Jeff Landry
2
Trimisul lui Donald Trump pentru Groenlanda a acuzat Danemarca că a ocupat insula...
nicusor dan maia sandu
3
Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza...
Oana Gheorghiu:
4
Guvernul vrea curățenie în politica de proprietate a statului. Gheorghiu: Circa 185 de...
Mao Ning purtătorul de cuvânt al MAE chinez
5
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu...
Lovitură de teatru: a lăsat pe toată lumea ”mască” după ce ucrainenii au spus că e în comă și Kremlinul îi alege înlocuitorul
Digi Sport
Lovitură de teatru: a lăsat pe toată lumea ”mască” după ce ucrainenii au spus că e în comă și Kremlinul îi alege înlocuitorul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Julio Iglesias performing at Royal Albert Hall in London
Julio Iglesias a fost reținut în Republica Dominicană. A încercat să intre ilegal în țară cu peste 40 de kg de mâncare
Julio Iglesias
Julio Iglesias, declarat tatăl unui bărbat de 43 de ani. Artistul va face recurs în procesul de paternitate
Julio-Iglesias
O analiză ADN a demonstrat că Julio Iglesias are un fiu în vârstă de 40 de ani, în Valencia
Julio-Iglesias
Julio Iglesias oprește tramvaiele
pastila de limba viata
PASTILA DE LIMBĂ. Clișeul și mimarea înțelepciunii: „Viața merge înainte”
Recomandările redacţiei
GettyImages-2221346686
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia...
ilie bolojan inquam george calin
Bolojan i-a trimis lui Nicușor Dan propunerea de revocare a...
Liderul AUR, George Simion, va participa în Iaşi la un marş din Piaţa Unirii până în faţa Palatului Culturii, dar şi la „Marşul Unirii” din municipiul Focşani. Acesta va participa, de asemenea, alături de Călin Georgescu, și la evenimentul „Marea Horă a Unirii Neamului” în Parcul Tineretului din Capitală, la statuia Eroilor Militari Români Căzuţi la Datorie, începând cu ora 13:00.  
AUR, după declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „Deține...
ID53899_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
CSM cere Guvernului deblocarea concursurilor de admitere în...
Ultimele știri
Rețelele sociale sub restricții: Franța urmează exemplul Australiei și vrea interzicerea accesului pentru adolescenți sub 15 ani
Prim-ministrul Groenlandei are un mesaj tranșant pentru Trump: „Preferăm Danemarca în locul Statelor Unite. Și NATO, și UE”
Mark Rutte, declarație surprinzătoare despre Nicolae Ceaușescu: „Am crezut că va conduce România pentru totdeauna”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vanessa Williams recunoaște că după 60 de ani a început să folosească injecții de slăbit: Vreau să arăt bine...
Cancan
De ce susține Gabriela Cristea că a plecat Cătălin Măruță de la PRO TV! L-a dat de gol
Fanatik.ro
Tragedie! Fostul fotbalist de Champions League a murit la doar 42 de ani
editiadedimineata.ro
Tăcere forțată: cum folosește Iranul blackout-ul digital pentru a controla presa, pe fondul protestelor
Fanatik.ro
Uluitor! Mirel Rădoi ar fi plecat în Arabia Saudită să semneze contractul, dar a avut parte de o surpriză...
Adevărul
Cât de justificată e creșterea taxelor locale: „Dacă plătești 100 de euro în plus și te transformi din...
Playtech
Cum setezi aerul condiționat pe căldură când sunt temperaturi negative
Digi FM
O femeie diagnosticată cu demență a avut un moment de luciditate după ce soțul i-a cântat: "A fost ca și cum...
Digi Sport
Lovitură de proporții: Jurgen Klopp s-a răzgândit!
Pro FM
Blanket, apariție rară într-un moment tensionat pentru familia sa. Cum a fost surprins fiul lui Michael...
Film Now
De la favorită la controversată. Amanda Seyfried, criticată dur după momentul tensionat de la Globurile de...
Adevarul
Macron insistă să negocieze cu Putin. Cum ar trebui decriptat la București planul Franței: „E liderul de care...
Newsweek
Modificările la pensiile militare duc la „dezertarea” a 23.000 de angajați. „Sistemul de apărare va colapsa”
Digi FM
Eclipsa totală de Soare în august 2026. Ce se va vedea din România
Digi World
Trucul mental simplu care te ajută să-ți calmezi anxietatea de zborurile cu avionul. Ce este gândul-ancoră ce...
Digi Animal World
Momentul când o pisică distruge rezoluțiile de Anul Nou ale stăpânei sale: „E 5 ianuarie și deja au fost...
Film Now
Priviri complice și gesturi tandre chiar pe covorul roșu. Mila Kunis și Ashton Kutcher, în centrul atenției...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...