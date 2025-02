Kanye West și Bianca Censori ar fi în prag de divorț. Presa tabloidă scrie că ar fi cerut sfaturile unor avocați specializați

Kanye West şi soţia sa, Bianca Censori, intenţionează să divorţeze, potrivit unor informaţii dezvăluite de presa tabloidă joi, la mai puţin de două săptămâni după apariţia lor controversată pe covorul roşu al premiilor Grammy, informează AFP, preluată de Agerpres.



Cuplul a cerut separat sfatul unui avocat pentru divorţ, a indicat site-ul de divertisment TMZ. La rândul său, tabloidul Daily Mail susţine că arhitecta în vârstă de 30 de ani a acceptat deja o plată de 5 milioane de dolari pentru a soluţiona divorţul.



Cei doi soţi au şocat publicul la ceremonia de decernare a Premiilor Grammy la 2 februarie: Bianca Censori a apărut aproape goală pe covorul roşu, la braţul lui Kanye West, care părea să o expună şi să-i dea ordine.



Această apariţie a stârnit îngrijorări că rapperul şi producătorul muzical, în vârstă de 47 de ani, îşi controlează soţia, care a fost văzută adesea îmbrăcată sumar în cei doi ani de căsnicie.



Câteva zile mai târziu, Kanye West, care acum se prezintă sub numele de Ye, a avut o răbufnire pe reţeaua socială X.



El s-a autointitulat "nazist" şi a declarat că îşi "domină" soţia.



"Nu o oblig să facă ceea ce nu vrea să facă, dar cu siguranţă nu ar fi putut să o facă fără aprobarea mea", a scris el într-un mesaj redactat doar cu majuscule şi fără semne de punctuaţie.



Contul său a fost închis la sfârşitul săptămânii trecute, fără să se ştie dacă a fost eliminat de X sau dacă West l-a închis voluntar.



Site-ul Yeezy.com al lui West a fost, de asemenea, şters în această săptămână de către platforma care îl găzduia, după ce începuse să vândă exclusiv tricouri cu o svastică.



Potrivit New York Post, această nouă controversă ar fi fost "picătura care a umplut paharul" pentru Bianca Censori.



"S-a săturat", a declarat o sursă citată de cotidian. "I-a spus că asta nu o reprezintă şi că nu poate fi asociată cu aşa ceva".



"El crede că ea se va întoarce la el, dar deocamdată, Bianca i-a spus că pentru ea s-a terminat", a adăugat aceeaşi sursă.



Milo Yiannopoulos, un activist de extremă dreapta care se prezintă drept purtător de cuvânt al cuplului, a negat însă despărţirea lor într-o declaraţie pentru Hollywood Reporter.



Kanye West, care anterior afirmase că este bipolar, dar susţine acum că este autist, a fost anterior căsătorit cu vedeta de reality show Kim Kardashian. Cuplul, care a divorţat în 2022, are patru copii.

