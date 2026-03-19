Kevin Spacey a ajuns la o înţelegere cu trei bărbaţi care îl acuzau de agresiuni sexuale şi evită astfel un nou proces

Actorul american Kevin Spacey va evita un nou proces în Marea Britanie după ce a ajuns la o înţelegere cu trei bărbaţi care îl acuzau de agresiuni sexuale şi care îl dădeau în judecată într-un proces civil.

Starul hollywoodian în vârstă de 66 de ani a fost achitat în 2023 de un tribunal londonez de acuzaţiile de agresiune sexuală aduse împotriva sa de patru bărbaţi, la finalul unui proces penal care a durat câteva săptămâni, scrie News.ro.

Doi dintre ei îl dădeau în judecată pe actor în cadrul unui proces civil, alături de un al treilea reclamant, actorul britanic Ruari Cannon, care renunţase la dreptul la anonimat în cadrul acestei noi proceduri.

Kevin Spacey, câştigător al premiului Oscar pentru filmele „American Beauty” şi „Usual Suspects”, şi-a susţinut întotdeauna nevinovăţia. Procesul fusese stabilit pentru octombrie 2026, dar reclamanţii au ajuns la un acord cu actorul, conform ordinului de suspendare a procedurii pronunţat de o judecătoare a Înaltei Curţi din Londra, citat de agenţia de presă PA.

„De comun acord, se dispune suspendarea tuturor procedurilor ulterioare iniţiate împotriva pârâtului în aceste cauze”, se arată în această hotărâre, care nu precizează „condiţiile acordului”, în special cele financiare, convenite între cei trei bărbaţi şi Kevin Spacey. Cei trei bărbaţi îl acuza pe actor că i-ar fi agresat sexual între 2004 şi 2015, în perioada în care acesta era director artistic al teatrului Old Vic din Londra.

Contactaţi de AFP, avocaţii reclamanţilor şi ai lui Kevin Spacey nu au dat niciun răspuns.

Acuzaţiile de agresiune sexuală împotriva starului de la Hollywood au apărut în 2017, la începutul mişcării #MeToo, în momentul în care Kevin Spacey se afla la apogeul gloriei, fiind interpretul principal al serialului de succes al Netflix, "House of Cards". De atunci, el a dispărut aproape complet de pe ecrane.

