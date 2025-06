Kevin Spacey, despre cei care s-au grăbit să-l considere vinovat de abuz sexual: „Au iertarea mea, dar nu-i voi mai căuta”

Actorul american Kevin Spacey a declarat, la un masterclass organizat în cadrul Italian Global Series Festival, la Riccione, în Italia, că i-a iertat pe cei care s-au grăbit să-l considere vinovat în presupusele cazuri de abuz care l-au vizat şi care s-au încheiat, în mare parte, cu achitarea sa, precizând că nu are resentimente, transmite agenţia ANSA, potrivit Agerpres.



Experienţele din ultimii şapte ani, a spus vedeta din „Seven”, „Usual Suspects”, „American Beauty” şi „House of Cards”, „mi-au permis să mă opresc şi să mă întorc la reflecţie şi ascultare. Sunt foarte recunoscător pentru munca pe care o pot face astăzi pe ecran şi în afara lui, sunt plin de recunoştinţă pentru oamenii care mi-au fost alături şi care au aşteptat rezultatul proceselor înainte de a mă judeca; voi avea încredere în ei pentru tot restul vieţii”.



„Cei care m-au tratat imediat ca pe un vinovat au iertarea mea, dar nu-i voi mai căuta pe acei oameni”, a precizat actorul în vârstă de 65 de ani.



Răspunzând la întrebările directorului festivalului, Marco Spagnoli, Kevin Spacey a discutat despre procesele care l-au vizat în ultimii ani în SUA şi în Marea Britanie, unde actorul a fost acuzat de hărţuire sexuală şi de abuz asupra unor tineri, care s-au încheiat în mare parte cu verdictul nevinovat. În prezent, mai sunt deschise două cazuri în Marea Britanie.



Ultimii şapte ani, a spus Spacey, „au fost incredibili; m-au pus la încercare, dar mi-au permis să descopăr ce înseamnă adevărata prietenie, m-am apropiat de familia mea, de mine însumi”.



„Acum nu am nici resentimente, nu sunt nici furios, nici nu caut răzbunare, ci sunt mai iubitor şi mai înţelegător. Încerc să înţeleg mai degrabă decât să judec”, a adăugat actorul.



Kevin Spacey a subliniat că fanii nu l-au dezamăgit niciodată. „Sunt extrem de recunoscător fanilor mei şi tuturor celor care au continuat să mă abordeze, care au venit să vorbească cu mine despre munca mea. Ştiu că există oameni pe internet care nu mă plac prea mult, dar în viaţa reală eu nu i-am întâlnit”, a spus el.



Spacey, recompensat, printre altele, cu două premii Oscar (pentru „The Usual Suspects” şi „American Beauty”), a primit Premiul Maximo pentru Excelenţă în cadrul festivalului de la Riccione.

Editor : B.E.