Kevin Spacey, pus sub acuzare pentre hărțuirea sexuală a unui adolescent. Videoclipul neobișnuit publicat de actor

Actorul american Kevin Spacey, acuzat de mai mulţi bărbaţi de agresiune sexuală, va fi inculpat formal pentru prima dată la începutul lui ianuarie pentru atentat la pudoare contra unui adolescent în iulie 2016, în apropiere de Boston, conform AFP.

Procurorul din Nantucket (nord-est) a anchetat încă din noiembrie 2017 această presupusă agresiune. Mama adolescentului, jurnalista Heather Unruh, a făcut plângere împotriva actorului, potrivit News.ro.

Potrivit biroului procurorului Michael O'Keefe, fosta vedetă din serialului "Hous of Cards" va fi inculpat formal pe 7 ianuarie la Nantucket "de atentat la pudoare" şi de "lovituri" în urma validării unei plângeri penale contra lui depusă pe 20 decembrie de un judecător local.

Actorul în vârstă de 59 de ani a fost acuzat de mulţi alţi bărbaţi de agresiune la începutul mişcării "#MeToo" în octombrie 2017 şi este de atunci persona non grata la Hollywood.

Anunţul inculpării a venit atunci când actorul a publicat pe YouTube un videoclip de trei minute intitulat "Let me be Frank" (Lăsaţi-mă să fiu Frank), joc de cuvinte între "frank", care se traduce "franc/ cinstit" şi numele personajului său - preşedintele criminal din "House of Cards", Frank Underwood.

Reluând acelaşi discurs ca al politicianului cinic gata de orice pentru a-şi distruge adversarii, actorul evocă acţiunile şi trucurile personajului până în punctul în care pare că explică acuzaţiile aduse lui din realitate.

El se adresează direct spectatorului, ca într-un episod din serial.

Filmat într-o bucătărie, îmbrăcat cu un şorţ imprimat cu Moşi Cărciuni, Kevin Spacey - care nu a mai apărut în public de la primele acuzaţii de acum mai bine de un an - lasă să se înţeleagă din acest videoclip că nu trebuie să credem tot ce se spune despre el.

"Dacă nu am plătit pentru lucrurile despre care se crede că sunt vinovat, nu voi plăti pentru cele pe care nu le-am făcut", s-a adresat el privitorilor. "Bineînţeles că vor spune că sunt nerespectuos, nejucând după reguli", a continuat el. "Ca şi cum aş fi jucat după vreuna înainte. Nu am făcut-o niciodată şi v-a plăcut".

Contactat de AFP, Netflix a refuzat să comenteze.

În timpul unei conferinţe de presă din noiembrie 2017, mama tânărului care afirmă că ar fi fost agresat a indicat că fiul său, pe atunci în vârstă de 18 ani şi fan al lui Kevin Spacey, l-a întâlnit pe actor într-un bar-restaurant din staţiunea balneară din apropiere de Boston.

Potrivit ei, actorul l-ar fi îndemnat pe fiul ei să bea pe când nu avea încă vârsta legală de 21 de ani, înainte de "a-i băga mâna în pantaloni".

Procurorii au spus în aprilie că un caz de agresiune sexuală de care actorul Kevin Spacey s-ar fi făcut vinovat în anul 1992 a intrat în atenţia lor. Departamentul şerifului din Los Angeles a declarat că în presupusul incident a fost implicat un bărbat adult. Spacey a recunoscut public pentru prima dată în octombrie 2017 că este homosexual.

Peste 30 de bărbaţi au spus că au fost victime ale avansurilor sexuale nedorite din partea lui Spacey, care se află în centrul unei controverse de anul trecut, de când actorul Anthony Rapp l-a acuzat că a încercat să-l seducă în 1986, pe când Rapp avea 14 ani. În octombrie 2017, Spacey şi-a cerut scuze pentru orice fel de comportament nepotrivit faţă de Rapp şi nu a mai comentat de atunci.

Acuzaţiile la adresa actorului au fost lansate în urma izbucnirii scandalului sexual care îl vizează pe producătorul hollywoodian Harvey Weinstein.

Rezultatul scandalului în privinţa lui Spacey, care a câştigat un premiu Oscar pentru cel mai bun actor în 2000 cu rolul din "American Beauty", a dus la excluderea sa din sezonul final al serialului Netflix "House of Cards" şi la înlocuirea lui în 2017 din filmul "All the Money in the World".

În ianuarie, Netflix a anunţat pierderi de 39 de milioane de dolari din proiecte în care era implicat Spacey.

Teatrul Old Vic din Londra, unde Spacey a fost director artistic timp de 12 ani, a transmis anul trecut că a primit 20 de acuzaţii de comportament neadecvat în privinţa actorului, care ar fi avut loc între 1995 şi 2013.

Spacey este unul dintre zecile de bărbaţi din industria de divertisment şi politică care au fost acuzaţi de comportament sexual neadecvat în ultimele 10 luni, parte ca rezultat al mişcării sociale "#MeToo".

