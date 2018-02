Kim Cattrall, către Sarah Jessica Parker: Încetează să ne foloseşti tragedia

Actriţa Kim Cattrall a atacat-o pe colega ei din „Sex and the City”, Sarah Jessica Parker, numind-o „crudă”, după ce aceasta i-a transmis condoleanţe pentru moartea fratelui ei, scrie BBC și News.ro.

Foto: Gulliver/Getty Images

În urmă cu o săptămână, Catrall a anunţat pe Twitter decesul fratelui ei, Chris, la vârsta de 55 de ani. Acesta a fost găsit fără viaţă după ce a dispărut din locuinţa sa din Alberta, Canada. Actriţa a cerut să îi fie respectată intimitatea familiei.

Vineri, Parker a declarat pentru Extra TV că i-a transmis „iubire şi condoleanţe” actriţei Kim Cattrall.

„Mama mea m-a întrebat astăzi: «Când te va lăsa în pace acea Sarah Jessica Parker, acea ipocrită?». Intervenţiile tale sunt o amintire dureroasă a cruzimii de care dai dovadă şi de care ai dat dovadă. Dă-mi voie să clarific, dacă încă nu am făcut-o: Nu faci parte din familia mea. Nu îmi eşti prietenă. Aşa că îţi scriu să îţi spun pentru ultima dată să încetezi să ne foloseşti tragedia pentru a îţi recăpăta imaginea ta de «persoană drăguţă»”, a scris Kim Cattrall, sâmbătă, pe Instagram.

În septembrie, Cattrall a respins ideea că va apărea în „Sex and the City 3”, spunând că relaţia ei cu alte actriţe din distribuţie este „toxică”.

În mesajul publicat sâmbătă pe Instagram, Cattrall a trimis şi la un articol publicat de The New York Post, potrivit căruia au existat tensiuni între ea şi Parker în timpul filmărilor pentru „Sex and the City”.

Potrivit articolului din The New York Post, Parker şi celelalte două vedete au format o clică şi nu vorbeau cu Cattrall în 2004, la finalul serialului.

În septembrie, Parker a anunţat că nu va fi lansat un al treilea film din seria „Sex and the City”.

„Sunt dezamăgită. Aveam acest scenariu frumos, amuzant, înduioşător şi îmbucurător”, a spus Parker pentru Extra.

Ulterior, Cattrall a respins acuzaţiile potrivit cărora cerinţele ei au făcut ca filmul să fie imposibil de realizat, scriind pe Twitter că ea pur şi simplu a refuzat să ia parte la acest proiect.

Serialul de televiziune ”Totul despre sex/ Sex and the City”, difuzat între anii 1998 şi 2004, a câştigat opt Globuri de Aur şi a fost produs de HBO în şase sezoane.

După ce s-a încheiat în 2004, serialul a stat la baza realizării a două filme pentru marele ecran, ce au fost lansate în 2008 şi 2010.

Acţiunea din serialul ”Sex and the City” are loc în New York, personajele principale fiind patru femei care se apropie de vârsta de patruzeci de ani. Sitcomul se referă adesea la probleme legate de sex, dar şi de rolul femeii în societate. Rolurile principale au fost interpretate de actriţele Sarah Jessica Parker (Carrie), Kim Cattrall (Samantha), Cynthia Nixon (Miranda) şi Kristin Davis (Charlotte).