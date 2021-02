Kim Kardashian a depus actele pentru a divorța de Kanye West

Kim Kardashian cere divorțul de rapper-ul Kanye West, după aproape șapte ani de căsnicie. Cei doi au patru copii împreună și formează unul dintre cele mai celebre cupluri din industria divertismentului, fiind totodată și posesorii unei averi considerabile.

De mai multe luni circulau zvonuri că cei doi au probleme în căsnicie. Acum, potrivit site-ului TMZ.com, specializat în informații despre celebrități, Kim Kardashian, în vârstă de 40 de ani, a făcut demersul legal și cere custodia celor patru copii. Nici ea, nici Kanye West nu au comentat public această informație, notează BBC.

Kim Kardashian a devenit celebră în 2007, când a participat la un reality show despre familia ei. „Keeping up with the Kardashians” a rămas unul dintre cele mai populare seriale ale genului, ultima serie, cea finală, urmând să fie difuzată anul viitor.

Ulterior, Kim Kardashian a avut succes și în afaceri, în diverse domenii, de la o aplicație pentru telefoane până la cosmetice. Revista „Forbes” îi estimează averea persoanlă la 780 de milioane de dolari. În ceea ce-l privește pe Kanye West, timp de peste 15 ani el a fost una dintre cele mai mari vedete ale muzicii rap, dar a avut un succes enorm și ca designer de modă. Inițial un fan al fostului președinte Donald Trump, care l-a primit și la Casa Albă, rapperul și-a anunțat apoi, anul trecut, propria sa candidatură la Președinție. Acesta nu a reușit însă să-și înscrie candidatura în toate statele americane. De altfel, chiar demersul lui Kanye West de a ajunge președinte ar fi fost factorul care a pus la încercare căsnicia celor doi, scrie TMZ. Kim Kardashian și Kanye West au avut primul copil, o fată, North, în 2013. S-au căsătorit apoi în 2014 și au mai avut încă trei copii - Saint, Chicago și Psalm. Potrivit TMZ, divorțul ar urma să fie unul cât se poate de amical, iar rapperul ar fi de acord inclusiv ca soția sa să păstreze custodia copiilor. Cei doi au un acord prenupțial și împărțirea uneia dintre cele mai mari averi din industria divertismentului ar urma să nu ridice prea mari probleme.

Kim Kardashian este la al treilea divorț. Ea a fost măritată înainte cu un producător muzical, Damon Thomas, de care a divorțat în 2004. Apoi s-a căsătorit în august 2011 cu jucătorul de baschet Kris Humphries , dar căsnicia nu a durat decât 72 de zile. În schimb, Kanye West este la primul divorț.

Editor : Luana Pavaluca