Live TV

Kim Kardashian cere despăgubiri de 1 euro de la „hoții bunici” care au jefuit-o de bijuterii de 9 milioane de euro, în Paris

Data publicării:
Kim Kardashian
Kim Kardashian. Foto: Profimedia

Starleta americană Kim Kardashian a solicitat luni despăgubiri de 1 euro de la banda de „hoții bunici” care au agresat-o în camera sa de hotel din Paris în anul 2016 şi care i-au furat bijuterii în valoare de 9 milioane de euro în timpul Săptămânii Modei din capitala Franţei, informează AFP și Agerpres.

Într-o audiere dedicată daunelor civile, avocata "reginei influencerilor", Leonor Hennerick, a solicitat despăgubiri de 1 euro de la fiecare dintre cei patru membri al bandei de răufăcători, inclusiv de la cel care este considerat liderul lor, Aomar Ait Khedache, devenit între timp septuagenar. Un altul dintre ei, Didier Dubreucq, a murit la câteva săptămâni după verdict, pronunţat în mai 2025.

La finalul unui proces extrem de mediatizat, care a durat patru săptămâni, Curtea cu Juraţi din Paris a pronunţat pedepse blânde pentru cei 10 acuzaţi, cea mai grea fiind de trei ani de închisoare cu executare, fără posibilitate de reîntoarcere în arest.

Curtea a explicat că a luat în considerare "timpul care a trecut" după acea noapte de 2 spre 3 octombrie 2016 - nouă ani - şi starea de sănătate precară a principalilor autori ai jafului, care "interzice din punct de vedere etic încarcerarea oricărei persoane".

Kim Kardashian, care a fost legată cu coliere din plastic şi căreia hoţii i-au pus un căluş, a depus mărturie în timpul procesului despre teroarea resimţită în acele momente. Luni, ea s-a declarat "satisfăcută" de verdict şi pregătită "să întoarcă pagina după acel capitol".

Stilista ei, Simone Bretter, prezentă în clădirea închiriată de vedeta americană în timpul sechestrării acesteia, a formulat aceeaşi solicitare de despăgubiri.

Anchetatorii nu au reuşit niciodată să recupereze obiectele furate în timpul acelui jaf violent, inclusiv un inel estimat la 3,5 milioane de euro, pe care Kim Kardashian îl afişa de multe ori pe reţelele de socializare.

Victima uitată a acelei infracţiuni, recepţionerul hotelului, a solicitat prin intermediul avocatului său, Mohand Ouidja, despăgubiri de aproape 550.000 de euro.

Cea mai mare parte din această sumă corespunde unei "pierderi de şanse profesionale şi universitare", pe motiv că acel recepţioner, care era pe atunci doctorand şi îşi finanţa studiile cu ajutorul acelui job de noapte, nu a mai putut să îşi finalizeze teza de doctorat şi să-şi valorifice studiile.

"De atunci, el trăieşte cu un sindrom de stres posttraumatic", "nu a reuşit niciodată să-şi refacă viaţa, parcursul său a fost distrus", potrivit avocatului Mohand Ouidja, al cărui client trăieşte în prezent în Algeria după ce a fost "îndepărtat de pe teritoriul francez".

"Ceea ce vi se cere acum este ceva înşelător", a reacţionat unul dintre avocaţii apărării, Gabriel Dumenil.

Hotelul a solicitat daune de 100.000 de euro pentru prejudiciul adus imaginii sale.

Decizia privind despăgubirile civile, care va pune punct acestui proces intens mediatizat, va fi pronunţată pe 15 septembrie.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
oameni cu umbrela
1
Vremea se va răci și mai mult în următoarele zile. Meteorologii anunță când vom avea din...
Vladimir Putin face cu ochiul
2
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face...
sondaj
3
Sondaj INSCOP: PNL depășește PSD în intențiile de vot pentru alegeri parlamentare. Ce...
Austria Eurovision Song Contest
4
Cum a reușit Israelul să obțină al doilea loc la Eurovision 2026, în ciuda boicotului
submarin nuclear construit în Coreea de Nord / Kim Jong Un și Vladimir Putin / nava rusească cargo Ursa Major
5
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi...
Surpriză de proporții: Gigi Becali a anunțat noul antrenor de la FCSB!
Digi Sport
Surpriză de proporții: Gigi Becali a anunțat noul antrenor de la FCSB!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2025-11-07T095011.286
Kim Kardashian vrea să devină avocat, dar își dă examenele cu ChatGPT: „Mă enervez și țip la el: Tu m-ai făcut să pic”
kim kardashian
Kim Kardashian nu crede că omul a ajuns pe Lună. NASA o invită la următoarea lansare: „Am fost acolo de șase ori”
photo-collage.png - 2025-08-29T112453.467
Kim Kardashian critică politicile lui Donald Trump privind migrația. „Aceşti oameni au muncit din greu pentru a construi ţara noastră”
kim kardashian
„Hoții bunici”, condamnați la Paris pentru furtul bijuteriilor lui Kim Kardashian. Mesajul transmis de vedetă după verdict
Kim Kardashian
La Paris a început procesul jafului armat care a vizat-o pe Kim Kardashian. Lovitura dată de „bunicii hoți” este de 9 milioane de euro
Recomandările redacţiei
ID333212_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ciucu îi răspunde lui Grindeanu: „Zombi e acela care are cotă de...
BUCURESTI - GUVERN - PRIM-MINISTRU - DECLARATII DE PRESA - 30 DE
Cine sunt oamenii luați în calcul pentru a conduce un Guvern...
Sorin Grindeanu
„Apelul” lui Sorin Grindeanu către Ilie Bolojan: Pot negocia cu el...
ID187121-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
e-Factura de la 1 iunie: Ce categorii profesionale ar putea fi...
Ultimele știri
SUA prelungesc derogarea privind sancțiunile pentru petrolul rusesc blocat pe mare
Ciucu îi cere lui Nicușor Dan să îl nominalizeze premier pe Grindeanu: PSD a demonstrat că are majoritate
Ciucu, despre posibile ruperi din PNL: Va veni o presiune mare. Când ești la putere și pleci în opoziție, sunt unii care vor să rămână
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dana Rogoz, mărturisire sfâșietoare la 12 ani de la pierderea tatălui ei: “Știa limpede că urmează să moară...
Cancan
Noi informații despre Alexandru, băiețelul de 5 ani găsit în pădure după 48 de ore. ANUNȚUL făcut de medici
Fanatik.ro
Are o avere de 100 de milioane de euro, însă Valentina Pelinel recurge la acest gest. Ce face, de fapt, soția...
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Imaginile care au revoltat internetul! Copii îmbrăcați în mire și mireasă, plimbați în alai pe stradă...
Adevărul
Se schimbă formula de calcul a facturilor de telefonie mobilă și internet: vor fi emise doar la cursul BNR
Playtech
Cum a salvat Delia Velculescu Ciprul și Grecia în cele mai grele crize economice. „Doamna de Fier” a...
Digi FM
Un asteroid de dimensiunea unei balene albastre trece luni pe lângă Pământ. Momentul poate fi urmărit şi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gerard Pique i-a dat un mesaj Shakirei, iar răspunsul l-a ”șocat”: ”Doamne, femeia asta nu e normală”
Pro FM
Câți bani a primit Bulgaria după victoria la Eurovision 2026. Premiul surprinzător câștigat de DARA
Film Now
Macaulay Culkin, încă devastat după moartea lui Catherine O’Hara: “Simt că îi datoram o favoare. Nu îmi place...
Adevarul
Cel mai lung parc liniar din Europa se termină în 2026. Cum se transformă radical vestul Capitalei
Newsweek
Care pensionari nu mai plătesc CASS la pensie de luna viitoare? Ce documente trebuie să depună?
Digi FM
Când se vopsesc ouăle de Înălțarea Domnului și alte tradiții românești păstrate de secole
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 lucruri pe care un cardiolog le face zilnic pentru a reduce principala cauză de infarct: "Schimbări mici...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Annabelle Wallis și Sebastian Stan, prima apariție ca viitori părinți. Blonda și-a etalat burtica de gravidă...
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...