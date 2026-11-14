La 42 de ani, Avril Lavigne a devenit mamă. „Mini-prinţesa noastră a sosit”. Încă nu se știe cine e tatăl copilului

Cântăreaţa şi compozitoarea canadiană Avril Lavigne a devenit mama unei fetiţe şi a împărtăşit vestea pe contul ei de Instagram.

Cântăreaţa piesei „Complicated”, în vârstă de 42 de ani, a adus pe lume primul ei copil, o fetiţă, împreună cu partenerul ei, şi a împărtăşit vestea pe contul ei de Instagram. Într-o serie de fotografii alb-negru, Lavigne şi partenerul ei pot fi văzuţi ţinând-o de mână pe micuţă, iar într-o altă fotografie, ea o ţine cu tandreţe pe micuţă strâns la piept.

O ultimă fotografie arată trei perechi de tenişi Vans în carouri pe un skateboard. Cele două perechi pentru adulţi stau aranjate frumos lângă o pereche de tenişi Vans pentru bebeluşi. Lavigne nu a dezvăluit încă identitatea tatălui copilului.

„Mini-prinţesa noastră a sosit”, a scris Lavigne în descrierea fotografiei.

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Un reprezentant al lui Lavigne a declarat pentru revista PEOPLE că artista îşi petrece timpul alături de noua sa familie formată din trei membri.

„Avril se bucură de timpul petrecut cu familia în timp ce lucrează la noul său album şi doreşte să le mulţumească fanilor pentru toată dragostea pe care i-au arătat-o!”, a spus acesta.

În mai 2024, Lavigne a apărut în podcastul „Call Her Daddy” şi a răspuns la câteva întrebări indiscrete despre viaţa ei amoroasă, înainte de a declara că este „al naibii de grozavă” în relaţii.

„N-am prea avut parte de întâlniri romantice”, a mărturisit ea gazdei Alex Cooper. „Am fost mereu, să zicem, într-o relaţie destul de serioasă.”

Artista nominalizată de opt ori la premiile Grammy a continuat: „M-aş întâlni cu mine însămi. Gătesc. Îmi place foarte mult să gătesc, îmi plac foarte mult treburile casnice şi decorarea, şi mă distrez foarte mult cu asta.”

Iar când a fost întrebată dacă are pe cineva în prezent, cântăreaţa a ridicat din umeri şi a refuzat să răspundă. Totuşi, ea a dezvăluit câteva dintre cerinţele sale generale în ceea ce priveşte relaţiile, spunând: „Cel mai important lucru este să găseşti pe cineva cu care să fii compatibilă.”

„Evident, totul sună ca un clişeu”, a continuat ea, „cineva de încredere, pentru că, dacă nu ai asta, nu te vei simţi niciodată ancorată în relaţie şi te vei învârti în cerc”.

Editor : Sebastian Eduard