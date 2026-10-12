Mr. Bean va reveni pe scenă în 2027, într-o interpretare semnată de Rowan Atkinson, creatorul personajului. La 71 de ani, actorul britanic se pregăteşte să interpreteze din nou la Londra scheciurile sale televizate, dar şi rolul lui Edmund Blackadder şi, bineînţeles, pe Mr Bean, într-un spectacol din West End, intitulat „Rowan Live”.

Spectacolul va fi prezentat de treizeci de ori la Teatrul Gilian Lynne, în perioada 8 februarie - 13 martie. Rowan Atkinson le-a încredinţat scenariul lui Richard Curtis, Ben Elton şi Howard Goodall, iar regia lui Raz Shaw. În paginile cotidianului britanic The Guardian, el şi-a exprimat bucuria de a putea „reinterpreta sketch-urile care au dat naştere la totul”, scrie The Guardian.

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„Cele mai cunoscute personaje ale mele au luat naştere în aceste emisiuni”, şi-a amintit actorul. „Şi avem rezervate pentru public şi alte surprize scrise special pentru acest spectacol". Alături de aceeaşi echipă de scenarişti, el a creat primele sale scheciuri în timpul anilor de studii la Oxford, chiar înainte de primele sale succese la televiziune în cadrul emisiunii de umor "Not the Nine O'Clock News".

Rowan Atkinson este un veteran al scenei. La teatru şi-a perfecţionat, la începutul anilor 1980, personajul Mr Bean, înainte de a-l adapta pentru marele ecran şi de a-l transforma în marca sa distinctivă. De-a lungul întregii sale cariere, actorul a urcat pe scenă, fie că a fost vorba de piesa „The Sneeze and Other Stories” de Anton Cehov, „Oliver!” de Lionel Bart, care i-a adus un premiu Oliver în 2009, sau „Quartermaine's Terms” de Simon Gray.

Rowan Atkinson şi echipa sa pun la punct acest spectacol, „Rowan Live”, încă de la începutul verii. Actorul l-a prezentat deja în faţa unui public restrâns. În The Guardian, Richard Curtis a afirmat că „magia, precizia tehnică şi geniul comic sunt încă prezente şi la îndemâna tuturor”. Apoi a adăugat: „Este o bucurie imensă şi o mare onoare pentru mine să particip la un spectacol care va pune în valoare tot ce are mai bun Rowan Atkinson: toate vocile, expresiile şi personajele sale. Sper că publicul va fi încântat”.

Editor : Sebastian Eduard