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Lady Gaga a născut primul copil la 40 de ani. „Să fiu mamă este ceea ce îmi doresc cel mai mult”, spunea artista

Data publicării:
91st Annual Academy Awards - Arrivals
Foto: GettyImages
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Lady Gaga şi logodnicul ei, Michael Polansky, au devenit oficial părinţi. Page Six a confirmat în exclusivitate vineri că cei doi au devenit părinţii primului lor copil împreună, relatează News.ro.

Vestea despre naştere vine în contextul în care cântăreaţa piesei „Born This Way”, în vârstă de 40 de ani, şi Polansky, de 42 de ani, au fost fotografiaţi joi împreună cu micuţul lor în timpul unei plimbări în nordul Californiei, în imagini obţinute în exclusivitate de Page Six.

Pentru plimbarea lor ca familie de trei persoane, proaspeţii părinţi au optat pentru o ţinută lejeră, iar Gaga (pe numele real Stefanie Germanotta) a jucat rolul mamei iubitoare, ţinându-şi nou-născutul strâns la piept.

Nu există alte informaţii cu privire la naşterea primului copil al lui Lady Gaga şi Michael Polansky. Nu s-au făcut publice informaţii despre data naşterii, sexul copilului sau alte detalii legate de sarcină.

Cei doi, care sunt logodiţi din martie 2024, s-au ferit de lumina reflectoarelor în ultimele luni, ceea ce i-a determinat pe unii dintre prietenii lor să creadă că ar fi fugit să se căsătorească.

Câştigătoarea premiului Grammy a făcut o serie de aluzii publice destul de evidente că ea şi Polansky erau pregătiţi să devină părinţi.

Cel mai recent, în noiembrie 2025, ea a declarat pentru Rolling Stone: „Să fiu mamă este ceea ce îmi doresc cel mai mult.”

Gaga a mai spus că Polansky „va fi un tată minunat” şi că amândoi sunt „foarte entuziasmaţi” să-şi întemeieze o familie împreună.

Înainte de asta, în octombrie 2025, actriţa din „A Star Is Born” a declarat în cadrul unei apariţii la emisiunea „The Late Show With Stephen Colbert” că maternitatea va fi „următorul ei rol principal”.

Gaga şi Polansky au fost asociaţi pentru prima dată în 2020, când au fost fotografiaţi sărutându-se la o petrecere de Revelion din Las Vegas. La scurt timp după aceea, şi-au oficializat relaţia pe Instagram, după ce s-au afişat în public la Super Bowl 2020 din Miami.

Când a izbucnit pandemia de COVID-19, cei doi au ajuns să stea împreună în carantină, ceea ce le-a consolidat şi mai mult legătura. În aprilie 2020, o sursă apropiată cântăreţei a declarat în exclusivitate pentru revista PEOPLE că cei doi „îşi petreceau timpul la ea acasă” şi „comandau mâncare la domiciliu” în timpul autoizolării.

De atunci, cei doi au dus o viaţă discretă şi continuă să se susţină reciproc în demersurile lor. În noiembrie 2021, o sursă a declarat pentru revista PEOPLE că cei doi s-au apropiat datorită activităţilor caritabile pe care le desfăşoară. Polansky ocupă funcţia de director executiv al Institutului Parker pentru Imunoterapie în Cancer, în timp ce Gaga militează pentru sănătatea mintală prin intermediul fundaţiei sale, Born This Way Foundation, încă din 2012.

„Michael este foarte drăguţ şi o susţine mereu”, a adăugat sursa. „Este şi un om muncitor, aşa că îi apreciază dedicarea. Formează o echipă grozavă.”

În iulie 2024, Gaga i-a dezvăluit prim-ministrului francez Gabriel Attal, cu ocazia Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024, că este logodită cu Polansky.

Într-un videoclip TikTok postat de Attal la acea vreme, se putea auzi cum Gaga îl prezenta pe Polansky drept „logodnicul meu”, în timp ce cei trei urmăreau împreună o probă de înot.

 

Editor : M.B.

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