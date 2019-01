Lady Gaga nu va mai colabora cu R. Kelly, după documentarul devastator despre abuzurile sexuale comise de acesta

Cântăreaţa şi compozitoarea Lady Gaga a înlăturat de pe platformele de streaming piesa pe care a înregistrat-o împreună cu R. Kelly, acuzat de numeroase femei de agresiune sexuală, şi a declarat că nu va mai colabora cu el vreodată. În urma difuzării documentarului „Surviving R.Kelly”, fiica rapperului a vorbit despre tatăl ei, de care s-a înstrăinat în urmă cu mai mulţi ani, caracterizându-l drept un monstru, scrie News.ro.

Foto: Guliver/Getty Images

Decizia luată de Lady Gaga a venit în urma vizionării documentarului de 6 ore în care mai multe femei îl acuză pe cântăreţ de comportament sexual neadecvat şi de agresiune sexuală.

Kelly, în vârstă de 52 de ani, care a devenit cunoscut odată cu piesa „I Believe I Can Fly”, a negat în mod repetat acuzaţiile.

În 2008, el a fost judecat şi achitat într-un caz de pornografie infantilă.

Gaga a spus că este 100% alături de femeile care aduc acuzaţii rapperului şi că faptele descrise de ele sunt „absolut terifiante”.

În 2013, Gaga a lansat un duet cu Kelly, „Do What U Want (With My Body)”.

„Voi înlătura cântecul de pe iTunes şi alte platforme de streaming şi nu voi mai lucra cu el vreodată”, a scris ea pe Instagram. „Îmi pare rău, atât pentru judecata mea greşită de când eram tânără, cât şi pentru că nu am vorbit mai devreme”.

Un procuror din Chicago, oraşul în care trăieşte Kelly, a făcut apel ca orice persoană care a fost abuzată de rapper să vorbească despre asta, astfel încât acuzaţiile să poată fi investigate.

Tot pe Instagram, fiica lui R.Kelly, Joann Kelly, în vârstă de 20 de ani, a scris că este „devastată” de acuzaţiile aduse tatălui ei în documentar, dar că îl cunoaşte prea bine, descriindu-l ca un „monstru” şi „un tată îngrozitor”. În plus, ea şi-a exprimat susţinerea faţă de femeile care îl acuză pe Kelly şi a mulţumit pentru încurajările primite.

