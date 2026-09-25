Contrar numelui, melodia „Silencio” își propune să inspire oamenii să nu rămână tăcuți la vederea atrocităților care se petrec în toată lumea.

Piesa va putea fi regăsită pe noul album intitulat Carnaval De Luz, care va fi lansat pe 13 noiembrie.

Albumul, al 15-lea de studio al trupei și primul din ultimii 9 ani, conține și o piesă alături de Dolly Parton, ultima înregistrată de artistă înaintea decesului. Astfel, ultima dintre cele 12 piese ale albumului este „Torn”, ultima înregistrare a lui Dolly Parton, care cântă în duet cu Bono o melodie descrisă în materialele de presă ca „o melodie country tandră, care descrie legăturile familiale rupte şi care are rezonanţe mai ample”. Parton a murit la vârsta de 80 de ani, în 25 august.

Chitaristul The Edge a descris „Carnaval de Luz”, cel de-al 16-lea album de studio al trupei U2, ca fiind „o colecţie dezordonată, provocatoare şi sacră de cântece”, în timp ce Bono a promis „chitare puternice, bas profund, câteva ritmuri extatice… aceeaşi imaginaţie care ne aduce creativitatea ne poate aduce şi monştri. Aşa că dăm volumul mai tare la tobe. Aprindem un foc mai mare. Ne facem poveştile mai sălbatice şi mai amuzante. Facem melodiile mai dulci, iar cântecele să strălucească mai puternic, pentru că, dacă lumea e în întuneric, noi ar fi bine să nu fim”.

50 de ani de U2

Povestea U2 a început la Dublin în 1976, când bateristul Larry Mullen a publicat la liceu un anunț prin care căuta muzicieni pentru a forma o trupă.

Trupa U2 este una dintre cele mai importante și influente formații din istoria muzicii rock, remarcându-se prin longevitate și capacitatea constantă de a umple stadioane la nivel global timp de peste patru decenii.

Prin hituri iconice precum „With or Without You” sau „One”, ei au redefinit sunetul muzicii alternative, combinând chitara atmosferică a lui The Edge cu mesajele puternice, profund emoționante și spirituale.

Mai mult decât o forță muzicală, grupul irlandez condus de Bono a folosit celebritatea ca pe o platformă globală pentru activism social și umanitar, luptând activ împotriva sărăciei, a foametei și a nedreptăților politice.

Prin inovațiile tehnologice aduse turneelor live și prin cele 22 de premii Grammy câștigate, U2 a demonstrat cum muzica poate deveni un instrument puternic pentru schimbarea lumii.

Irlanda celebrează 50 de ani de U2 într-o monedă comemorativă de 2 euro.

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Editor : Sebastian Eduard