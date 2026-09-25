Live TV

Video Legendara trupă U2 sărbătorește jumătate de secol de activitate prin lansarea unei noi piese, „Silencio”. Carnaval de Luz, în noiembrie

Data actualizării: Data publicării:
Bono U2
U2 marchează 50 de ani de carieră prin lansarea piesei „Silencio”, un manifest împotriva tăcerii în fața nedreptăților. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
50 de ani de U2

Contrar numelui, melodia „Silencio își propune să inspire oamenii să nu rămână tăcuți la vederea atrocităților care se petrec în toată lumea.

Piesa va putea fi regăsită pe noul album intitulat Carnaval De Luz, care va fi lansat pe 13 noiembrie.

Albumul, al 15-lea de studio al trupei și primul din ultimii 9 ani, conține și o piesă alături de Dolly Parton, ultima înregistrată de artistă înaintea decesului. Astfel, ultima dintre cele 12 piese ale albumului este „Torn”, ultima înregistrare a lui Dolly Parton, care cântă în duet cu Bono o melodie descrisă în materialele de presă ca „o melodie country tandră, care descrie legăturile familiale rupte şi care are rezonanţe mai ample”. Parton a murit la vârsta de 80 de ani, în 25 august.

Chitaristul The Edge a descris „Carnaval de Luz”, cel de-al 16-lea album de studio al trupei U2, ca fiind „o colecţie dezordonată, provocatoare şi sacră de cântece”, în timp ce Bono a promis „chitare puternice, bas profund, câteva ritmuri extatice… aceeaşi imaginaţie care ne aduce creativitatea ne poate aduce şi monştri. Aşa că dăm volumul mai tare la tobe. Aprindem un foc mai mare. Ne facem poveştile mai sălbatice şi mai amuzante. Facem melodiile mai dulci, iar cântecele să strălucească mai puternic, pentru că, dacă lumea e în întuneric, noi ar fi bine să nu fim”.

50 de ani de U2

Povestea U2 a început la Dublin în 1976, când bateristul Larry Mullen a publicat la liceu un anunț prin care căuta muzicieni pentru a forma o trupă.

Trupa U2 este una dintre cele mai importante și influente formații din istoria muzicii rock, remarcându-se prin longevitate și capacitatea constantă de a umple stadioane la nivel global timp de peste patru decenii.

Prin hituri iconice precum „With or Without You” sau „One”, ei au redefinit sunetul muzicii alternative, combinând chitara atmosferică a lui The Edge cu mesajele puternice, profund emoționante și spirituale.

Mai mult decât o forță muzicală, grupul irlandez condus de Bono a folosit celebritatea ca pe o platformă globală pentru activism social și umanitar, luptând activ împotriva sărăciei, a foametei și a nedreptăților politice.

Prin inovațiile tehnologice aduse turneelor live și prin cele 22 de premii Grammy câștigate, U2 a demonstrat cum muzica poate deveni un instrument puternic pentru schimbarea lumii.

Irlanda celebrează 50 de ani de U2 într-o monedă comemorativă de 2 euro.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
gindeanu 2
1
Grindeanu transmite Franței, Germaniei și Regatului Unit că își „asumă...
sorin grindeanu
2
Replica lui Siegfried Mureşan după ce Sorin Grindeanu i-a cerut să demisioneze din...
Siegfried Mureșan.
3
Asociaţia Italienilor din România a cerut în instanţă anularea decretului prin care...
TIMISOARA - BILANT 2 ANI DOMINIC FRITZ - 2 NOI 2022
4
Comisia de la Veneția, întrebată despre legalitatea amendamentului care l-a lăsat pe...
NmFmMTY4ZDdmNDAxNWM5ZGUyZmYwNTM0YjhkYmIwZA==.thumb
5
Rareş Bogdan: Recomand parlamentarilor din Platforma-Liberal Conservatoare să voteze...
Soția lui Michael Schumacher a lăsat pe toată lumea ”mască”: ”Nici măcar un cuvânt”
Digi Sport
Soția lui Michael Schumacher a lăsat pe toată lumea ”mască”: ”Nici măcar un cuvânt”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Rolling Stones "Hackney Diamonds" Launch - Rolling Stones Arrival
The Rolling Stones egalează un record istoric al Beatles. Noul album „Foreign Tongues” a ajuns pe primul loc în Marea Britanie
Anthony Hopkins
Anthony Hopkins lansează un album de piese orchestrale, la 88 de ani. „Muzica a fost prima mea dorinţă”
Trupa U2
U2 revine după nouă ani cu „Street of Dreams”, primul single de pe noul album
U2 takes over downtown Mexico City while filming new “Street of Dreams” video
U2, spectacol pe străzile din Mexico City pentru filmările noului single al trupei „Street of Dreams”
profimedia-0823545722
Maia Sandu și Zelenski primesc cea mai înaltă distincție a UE. Merkel, printre laureați, huiduită în Parlamentul European
Recomandările redacţiei
Siegfried Muresan, bolojan, fritz, tanczos barna la masa in birou
Schița Guvernului Mureșan. Cum și-au împărțit PNL, USR și UDMR...
oameni mulți pe o stradă din Europa
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare...
Protest fără precedent în școlile din țară. Mii de elevi se vor...
sorin grindeanu la o sedinta
Grindeanu îl acuză pe Mureșan că nu discută cu PSD: „Face tot...
Ultimele știri
Finlanda şi Suedia, o operaţiune aeriană comună de urgenţă pentru interceptarea aeronavelor ruseşti
Doi ruși au folosit acte false pentru a obține documente românești. Au fost trimiși în judecată
Explozie la Atena: cel puțin trei răniți după ce o clădire s-a prăbușit în centrul turistic al capitalei elene
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii dau lovitura până la sfârșitul lui septembrie 2026. Norocul se întoarce de partea lor
Cancan
Adevărul despre Alex Gîlcă de la Asia Express. De ce nu-l suportă mama lui Valerie Lungu
Fanatik.ro
Ianis Hagi, tratat la națională ca orice alt jucător: declarația lui Mihai Stoichiță despre relația cu Gică...
editiadedimineata.ro
Marea Britanie creează un centru național pentru combaterea dezinformării și a deepfake-urilor
Fanatik.ro
„Nu sunt niște bau-bau!” Oficialul FRF, încrezător înainte de Suedia - România: Tricolorii nu se tem de Isak...
Adevărul
Domul de căldură ar putea ajunge în România în octombrie. Cât de mult vor crește temperaturile și unde ar...
Playtech
De ce există atât de multe localități numite Slobozia în România. Ce însemna cuvântul în urmă cu sute de ani
Digi FM
Nicușor Dan nu știa că sărutul cu Mirabela Grădinaru va ajunge pe TikTok: "Nu am dat aprobare pe așa ceva"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de teatru în cazul transferului lui Nicolae Stanciu! Răspunsul pentru FCSB
Pro FM
Cheloo, declarații rare despre mama sa. Cu ce s-a ocupat până în ultima zi a vieții sale: „A fost decizia ei”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Will Smith împlinește 58 de ani. Top 10 filme care i-au definit cariera
Adevarul
„O să am o discuție cu consilierii”. Nicușor Dan susține că nu și-a dat permisiunea ca sărutul cu Mirabela să...
Newsweek
Când intră pensiile pe card în octombrie? Ce se întâmplă cu pensia dacă poștașul nu te găsește acasă?
Digi FM
S-a prăbușit în lacrimi pe scenă. Cine este Nene Royal, adolescenta din Thailanda care a câștigat „America’s...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Creierul uman ar putea fi format, de fapt, din două organe distincte. Noile descoperiri indică o imagine cu...
Digi Animal World
Pasagerii unui tren din Anglia, șocați când au văzut cu cine călătoreau în vagon. Creatura a mers cu ei...
Film Now
Rita Wilson dezvăluie un tatuaj uriaș pe spate, aproape identic cu al fiului ei. Soția lui Tom Hanks sfidează...
UTV
Adela Popescu și Radu Vâlcan au întors toate privirile la premiera filmului „3 zile în septembrie”. Cei doi...