Legendarul toboşar de jazz Jack DeJohnette a murit la vârsta de 83 de ani

Toboşarul american de jazz Jack DeJohnette, cunoscut pentru colaborările sale cu John Coltrane, Bill Evans şi Miles Davis, a murit duminică, la vârsta de 83 de ani, în localitatea Woodstock din statul New York. Artistul a fost unul dintre cei mai influenţi muzicieni ai generaţiei sale şi o figură esenţială a casei de discuri ECM, potrivit DPA și Agerpres.

Începând cu anul 1970, a fost toboşarul casei de discuri ECM şi a înregistrat mai multe albume în studiourile din München, printre care „Special Edition” şi „New Directions”.

DeJohnette a fost unul dintre cei mai importanţi toboşari de jazz din generaţia sa. Discografia sa include colaborări cu vedete precum John Coltrane, Bill Evans şi Miles Davis.

Născut pe 9 august 1942, la Chicago, DeJohnette a cântat la pian de la vârsta de patru ani, înainte să se apuce de tobe în liceu. Ulterior, a activat ca pianist şi compozitor.

După studii de muzică, şi-a început cariera în New York, în 1966. A cântat în ansamblul de jazz al lui John Coltrane, apoi cu cvartetul lui Charles Lloyd, din care făcea parte şi tânărul pianist Keith Jarrett.

Alături de Jarrett şi de basistul Gary Peacock, DeJohnette a fondat Keith Jarrett Trio în anii 1980.

