Madonna, mesaj emoționant după moartea fratelui său Christopher Ciccone: „L-am iertat mereu”

Madonna i-a adus un omagiu emoționant fratelui ei Christopher Ciccone, care a murit de cancer la vârsta de 63 de ani, descriindu-l drept „cel mai apropiat om atât de mult timp”. Artista, care s-a înstrăinat pentru o perioadă de Christopher, spune că l-a iertat mereu.

Cristopher Ciccone, care a fost director de turneu pentru starul pop și a dansat în videoclipurile sale de la începutul carierei muzicale, inclusiv în „Lucky Star”, a murit de cancer vineri, în Michigan, scrie BBC.

Într-o postare pe Instagram, Madonna, în vârstă de 66 de ani, a scris că legătura lor a fost greu de explicat, dar „a apărut din înțelegerea faptului că suntem diferiți”.

„Fratele meu Christopher a plecat. A fost cel mai apropiat om de mine atât de mult timp. Este greu de explicat legătura noastră. Dar a apărut din înțelegerea faptului că suntem diferiți și că societatea avea să ne pună piedici să ne urmăm status quo-ul. Ne-am luat de mână și am dansat prin nebunia copilăriei noastre, de fapt dansul era un fel de superglue care ne ținea împreună”, a spus artista.

Cântăreața a explicat că „descoperirea dansului în micul nostru oraș din Midwest m-a salvat”, iar apoi „l-a salvat și pe el” ca tânăr gay.

„Când în sfârșit am avut curajul să merg la New York să devin dansatoare, fratele meu mi-a urmat și din nou ne-am luat de mână și am dansat prin nebunia orașului New York”, a mai scris Madonna pe Instagram.

Ea a adăugat că perechea „devora arta, muzica și filmul ca niște animale flămânde” în oraș și „s-au aflat în epicentrul tuturor acestor lucruri care au explodat”.

„Am dansat împreună pe scenă la începutul carierei mele și, în cele din urmă, a devenit directorul meu de creație al multor turnee. Fratele meu a fost lângă mine, a fost pictor, poet și vizionar, l-am admirat. Când era vorba de bun gust, fratele meu era Papa și trebuia să săruți inelul pentru a-i primi binecuvântarea. Am sfidat Biserica Romano-Catolică, Poliția, Majoritatea Morală și toate figurile Autorității care au ieșit în calea libertății artistice!”, spune Madonna.

Avea un gust impecabil. Și o limbă ascuțită, pe care o folosea uneori împotriva mea, dar l-am iertat mereu.

„Am urcat împreună pe cele mai înalte înălțimi și ne-am zguduit în cele mai joase. Cumva, ne-am regăsit mereu și ne-am ținut de mână și am continuat să dansăm”, a mai transmis artista.

Cei doi s-au înstrăinat în 2008, după lansarea autobiografiei intitulată „Life With My Sister Madonna”, scrisă de Christopher Ciccone, în care descria despre viața amoroasă a surorii sale și cum a fost să lucreze pentru ea.

Vorbind despre reunirea care a avut loc înainte de moartea sa, Madonna a adăugat: „Ultimii ani nu au fost ușori. Nu am vorbit o vreme, dar când fratele meu s-a îmbolnăvit, ne-am găsit drumul înapoi unul la celălalt. Am făcut tot posibilul să-l țin în viață cât mai mult.”

Îl durea atât de mult spre final, încă o dată, ne-am ținut de mână, am închis ochii și am dansat împreună. Mă bucur că nu mai suferă, nu va fi niciodată nimeni ca el. Știu că dansează pe undeva.

Christopher Ciccone a fost, de asemenea, artist și designer de interior și a regizat videoclipuri muzicale pentru alte vedete, inclusiv Dolly Parton și Tony Bennett.

Mama vitregă a Madonnei, Joan, a murit și ea recent de cancer, iar fratele mai mare al vedetei, Anthony, a murit la începutul anului trecut.

Editor : M.I.