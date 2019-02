Mandy Moore a dezvăluit că a fost abuzată în timpul mariajului de 7 ani cu Ryan Adams

Actriţa şi cântăreaţa Mandy Moore a mărturisit că se simţea "extrem de tristă" în timpul mariajului cu Ryan Adams, informează Press Association.

FOTO: Gulliver/ Getty Images

Aceste dezvăluiri au fost făcute într-un podcast, înregistrat înainte ca vedeta şi alte şase femei să-l acuze pe artist de diverse grade de abuz, scrie Agerpres.



Un avocat al lui Adams a negat acuzaţiile de abuz, apărute pentru prima dată la începutul acestei luni în publicaţia New York Times.



Moore, în vârstă de 34 de ani, a fost căsătorită cu Adams (44 de ani) între 2009 şi 2016.



Potrivit lui Mandy, cariera sa a avut de suferit atunci artistul a devenit dependent de ea, precizând că relaţia cu acesta "avea o dinamică total nesănătoasă".



"Simţeam că mă înecam. Era atât de nerezonabil şi de nesustenabil şi mă simţeam atât de singură. Eram extrem de tristă. Mă simţeam atât de singură cu el", a declarat ea în podcastul WTF cu Marc Maron.

Ryan Adams este un cântăreț și compozitor american. FOTO: Gulliver/ Getty Images

Moore a cunoscut faima încă din adolescenţă în timp ce juca în filme cum ar fi "The Princess Diaries". Din 2016, actriţa poate fi admirată în serialul "This Is Us".



Potrivit vedetei, mariajul său cu Adams nu putea "rezista" dacă ea lucra full-time. "A devenit foarte clar că atunci când lucram, lucrurile se destrămau complet acasă".



"Nu mi-am putut face treaba deoarece încercam în mod constant să acord atenţie acestei persoane care avea nevoie de mine şi nu mă lăsa să fac nimic altceva", a mărturisit ea.



Moore, care s-a căsătorit cu Taylor Goldsmith în 2018, a fost una din cele şapte femei care au declarat pentru New York Times că Adams s-a comportat abuziv faţă de ele.



Potrivit New York Times, una dintre aceste femei - o muziciană în vârstă de 20 de ani - a declarat că artistul a avut conversaţii inadecvate cu ea atunci când avea 15 - 16 ani.

Etichete:

,

,

,