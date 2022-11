Mariah Carey, dată în judecată pentru „All I Want For Christmas Is You”, a scăpat de proces

Un compozitor country care a declarat că hit-ul „All I Want for Christmas Is You” al artistei Mariah Carey a copiat propriul său cântec cu același nume a pus capăt procesului împotriva cântăreței, potrivit unui document depus marți la tribunalul federal din New Orleans, scrie Reuters.

Reclamantul Andy Stone a declarat instanței că va retrage cazul fără prejudicii, ceea ce înseamnă că acesta ar putea fi deschis din nou. Reprezentanții părților nu au răspuns la solicitările de comentarii.

Stone, care cântă sub numele de Vince Vance în trupa country-pop Vince Vance & the Valiants, a dat-o în judecată pe Carey și casa de discuri a acesteia, Sony Music Entertainment, în luna iunie. El a declarat că piesa sa „All I Want for Christmas Is You” a fost lansată pentru prima dată în 1989 și a primit „o difuzare extinsă” în timpul sărbătorilor de Crăciun din 1993.

În plângere, el a numit cântecul lui Carey o „versiune derivată” a lui Stone „în ceea ce privește versurile, melodia, limbajul armonic, ritmul și metrul”.

Cântecul lui Carey a apărut pe albumul ei din 1994 „Merry Christmas” și de atunci a devenit o melodie populară de Crăciun, ajungând pe primul loc în topul Billboard Hot 100 în timpul sărbătorilor de iarnă în fiecare an din 2019.

Stone a cerut instanței daune de 60 de milioane de dolari pentru încălcarea drepturilor de autor, asociere falsă și îmbogățire fără justă cauză.

Mariah Carey și Sony Music nu au răspuns la cererile în instanță.

Nu este un lucru neobișnuit ca melodii diferite să aibă același titlu. Oficiul pentru Drepturi de Autor din Statele Unite are 177 de listări pe site-ul său cu titlul „All I Want for Christmas is You”.

