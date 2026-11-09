Russell Brand a fost considerat cândva o personalitate atât de importantă din punct de vedere cultural, încât liderul opoziției de la Londra, care spera să devină următorul prim-ministru al Marii Britanii, a participat la emisiunea sa online, iar fostul vicepreședinte al SUA, Al Gore, a acceptat cu plăcere să fie intervievat de el.

Comediant și prezentator devenit actor la Hollywood și apoi, în mod surprinzător, activist politic, Brand a fost una dintre cele mai recunoscute și căutate figuri din lumea divertismentului britanic de la sfârșitul anilor 2000 până la mijlocul anilor 2010, scrie Reuters.



Autoproclamat dependent de sex, el era, de asemenea, dorit de o mulțime de femei, sute dintre ele stând la coadă pentru a-l întâlni după spectacolele sale de stand-up. El susține că multe dintre ele erau dornice să întrețină relații sexuale cu el, fie în cabina sa, fie în toaletele de la petreceri.

Poliția și procurorii britanici afirmă că el a abuzat de această celebritate și pur și simplu se aștepta ca femeile să fie gata să-i satisfacă poftele, indiferent dacă erau dispuse sau nu.

Luni a fost condamnat la zece ani și jumătate de închisoare, după ce săptămâna trecută a fost găsit vinovat de o acuzație de viol și trei de agresiuni sexuale. A fost achitat de alte două acuzații de viol și de o tentativă de agresiune sexuală.

Ascensiunea spre faimă

Brand, în vârstă de 51 de ani, a crescut în Grays, un orășel din Essex situat la vreo 30 de kilometri est de Londra. Într-o carte de memorii publicată ulterior, el a descris în detaliu dorința sa de a pleca în căutarea faimei și a senzațiilor tari, mutându-se la Londra la vârsta de 16 ani pentru a urma cursurile școlii de artă scenică Italia Conti, de unde a fost exmatriculat un an mai târziu.

Anii care au urmat au fost plini, după cum povestește el însuși, de diverse aventuri pline de sex și droguri în cartierele marginale ale Londrei, unde a susținut spectacole de stand-up comedy în săli mici, înainte de a obține un post de prezentator la MTV în 2000.

Cunoscut pentru stilul său vorbăreț, aspectul extravagant și coafura zburlită, marea sa șansă a venit odată cu prezentarea unei emisiuni derivate din „Big Brother” pe postul TV britanic Channel 4.

A devenit o prezență constantă la televiziune și radio, lucrând inclusiv pentru BBC, în timp ce turneele sale de stand-up comedy au început să atragă un public din ce în ce mai numeros, prezentând adesea conținut explicit, de multe ori cu caracter sexual, bazat pe propriile sale experiențe.

A fost concediat de BBC în 2008 după ce el și Jonathan Ross – pe atunci una dintre vedetele cele mai bine plătite ale postului – au lăsat un mesaj vocal obscen în timpul unei emisiuni radio pentru actorul Andrew Sachs, care jucase în îndrăgitul serial „Fawlty Towers”, spunând că Brand se culcase cu nepoata acestuia.

Acest incident a provocat o criză majoră la BBC, dar i-a adus lui Brand doar și mai multă faimă și notorietate.

Povestind acel episod în timpul turneului său ulterior, „Scandalous”, el a spus: „Imaginați-vă, dacă vreți, cum a reacționat ego-ul meu când s-a întâmplat asta”, înainte de a cânta „I am the news, I am the news tonight” pe melodia de deschidere a unui jurnal de știri britanic de seară.

Au urmat roluri la Hollywood și, la un moment dat în 2011, două filme în care a jucat, „Hop” și „Arthur”, au ocupat primele locuri în box-office-ul american.

În 2010, s-a căsătorit cu vedeta pop americană Katy Perry într-o ceremonie tradițională hindusă în Rajasthan, India, despre care a declarat în fața instanței că i-a adus „o faimă uluitoare”, dar căsătoria s-a încheiat după doar 14 luni.

Perry a vorbit puțin despre perioada petrecută împreună, dar într-un interviu din 2013 a sugerat că el fusese „foarte autoritar, ceea ce era supărător”.

„M-am simțit foarte responsabilă pentru faptul că s-a terminat, dar apoi am aflat adevărul, pe care nu îl pot dezvălui neapărat, deoarece îl țin încuiat în seiful meu pentru zile negre”, a declarat ea revistei Vogue.

În anii următori, Brand s-a îndepărtat de activitatea regulată din televiziune și film, afirmând ulterior că considera anumite aspecte ale lumii celebrității ca fiind goale de conținut, și a început să se concentreze pe proiecte legate de rețelele sociale, devenind un activist politic antisistem.

În 2014, a scris o carte de succes intitulată „Revolution”, în care a criticat sistemele politice și economice, precum și capitalismul de consum.

Russell Brand în 2006 Foto: Getty Images

Importanța și rezonanța sa în rândul publicului tânăr erau atât de mari încât, înaintea alegerilor naționale din 2015, Ed Miliband, pe atunci lider al Partidului Laburist din opoziție și actualmente ministru de externe, a acceptat să fie intervievat de el pentru canalul său de YouTube.

„Voi colabora cu oricine, în orice mod, pentru a convinge mai mulți oameni să se prezinte la urne și să voteze”, a declarat Miliband la acea vreme, deși ulterior și-a exprimat regretul după ce au fost formulate pentru prima dată acuzații împotriva lui Brand în 2023.

Fostul vicepreședinte al SUA, Al Gore, s-a numărat printre oaspeții care au apărut în podcastul său „Under the Skin” în 2017 pentru a discuta despre probleme de mediu.

Conform IMDb, ultima sa apariție pe ecran a avut loc în adaptarea cinematografică din 2022 a romanului Agathei Christie „Moarte pe Nil”, înainte de a se concentra pe consolidarea unei prezențe online semnificative.

Russell Brand are în continuare peste 10 milioane de urmăritori pe X, iar 2,2 milioane de persoane îi urmăresc canalul „Stay Free” de pe Rumble, unde discută în principal despre politica americană și teoriile conspirației care implică mass-media, guvernele și marile corporații.

De asemenea, postează regulat despre religie, fiind botezat creștin în 2024, adesea alături de a doua sa soție, Laura, în vârstă de 39 de ani, fiica căpitanului echipei europene de golf din cadrul Ryder Cup, Bernard Gallacher.

Russell Brand, în 2026 Foto: Profimedia

Sex și politică

Deși politica l-a dominat în ultima vreme, sexul a fost una dintre principalele forțe motrice în tinerețea sa.

A fost numit de numeroase ori „Shagger of the Year” („Cuceritorul anului”) de ziarul The Sun, așa cum i s-a reamintit în repetate rânduri în timpul procesului, în timp ce memoriile sale din 2007, „My Booky Wook”, încep cu el într-un centru de tratament pentru dependența sexuală din Philadelphia, în 2005.

„Mă dedicam aventurilor amoroase ca și cum ar fi fost o slujbă, de parcă ar fi existat un clasament în care trebuia să fiu pe primul loc”, a scris el.

Acum a renunțat la promiscuitatea sa, mărturisind în cadrul procesului că și-a petrecut o mare parte din viață în „aventuri amoroase nesăbuite și prostii”.

Soția sa, Laura, cu care are trei copii, a spus că acum este un om nou. Ea avea 19 ani când a ieșit prima dată cu Brand în 2006, fiind cu aproximativ 12 ani mai tânără decât el, înainte ca cei doi să-și reia relația în 2015.