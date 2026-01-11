Live TV

Matt Damon a dezvăluit cum a reușit, la 55 de ani, să ajungă la greutatea pe care o avea în liceu. A eliminat un lucru din dietă

Data publicării:
New York City, USA. 27th Oct, 2025. Matt Damon attending the Staged Reading of 'Hold On To Me Darling' held at The Sanctuary at St. Paul &amp; St. Andrew on October 27, 2025 in New York City, NY Steven Bergman/AFF-USA.COM Credit: AFF/Alamy Live News
Actorul Matt Damon. Foto: Profimedia

Actorul Matt Damon, în vârstă de 55 de ani, spune că a făcut o schimbare majoră în dieta sa pentru a se pregăti pentru cel mai recent film al său, „The Odyssey”. El a spus că renunțarea la gluten l-a ajutat să slăbească până la 76 kg, o greutate pe care nu o mai atinsese de la liceu. Experții spun însă că dietele fără gluten nu sunt potrivite pentru toată lumea pentru pierderea în greutate sau pentru o sănătate mai bună, relatează Business Insider.

În timpul unei apariții la podcastul „New Heights”, Damon a povestit despre cum s-a pregătit pentru cel mai recent rol al său din „The Odyssey”.

„Eram într-o formă foarte bună. Am slăbit mult. A spus că mă vrea suplu, dar puternic. Este un lucru ciudat”, a spus Damon referindu-se la regizorul filmului, Christopher Nolan.

Pentru a obține acel fizic, Damon a spus că a eliminat glutenul din dieta sa.

„La propriu, doar datorită acestui lucru pe care l-am făcut cu medicul meu, am încetat să mai mănânc gluten”, a spus Damon.

„Înainte, aveam între 83 și 90 de kilograme. Am făcut tot filmul ăla la 76 de kilograme. Nu am mai fost atât de ușor din liceu. Așa că a fost nevoie de mult antrenament și o dietă foarte strictă”, a povestit el.

Actorul a spus că lucrează cu un antrenor personal și că sportul este parte a rutinei sale zilnice.

„Face parte din jobul tău. Da, îți creezi o rutină și îți construiești ziua în jurul ei”, a spus Damon.

Actorul a adăugat că nu a mai mâncat gluten de atunci.

„Am terminat cu el. Nu mai consum gluten de niciun fel”, a spus Damon.

Glutenul este o proteină care se găsește în cereale precum grâul, orzul și secara. Dieta fără gluten este adesea adoptată din motive medicale sau digestive, inclusiv pentru a gestiona simptomele bolii celiace.

Pentru majoritatea oamenilor, glutenul nu este neapărat dăunător.

„Dovezile sugerează că, pentru sănătatea generală, accentul ar trebui pus pe o dietă completă, minim procesată, bazată pe plante, care poate include cereale care conțin gluten”, a declarat Grace Fjeldberg, dietetician înregistrat la Mayo Clinic Health System, pentru Business Insider în 2021.

În ciuda popularității sale, o dietă fără gluten nu duce neapărat la pierderea în greutate și nu este o abordare universală pentru o sănătate mai bună.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Avionul apocalipsei. Foto captură video
1
„Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară pe un aeroport...
taxe si impozite
2
Lia Olguţa Vasilescu: Nu acceptăm ca Guvernul să ia banii obţinuţi din majorarea taxelor...
theodor stolojan la digi24
3
Theodor Stolojan: „Măsurile luate până acum nu sunt reformă. Ne-am împotmolit la o...
Manevre navale Brics Plus
4
Rusia s-a alăturat navelor de război chineze și iraniene pentru exerciții militare în...
Traian Băsescu.
5
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte...
S-a aflat! Femeia din cauza căreia a apărut ”ruptura definitivă” din familia Beckham
Digi Sport
S-a aflat! Femeia din cauza căreia a apărut ”ruptura definitivă” din familia Beckham
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Confused Woman Thinking Looking At Sweets In Fridge
Mitul voinței în lupta cu kilogramele: De ce unii oameni slăbesc mai greu
cina in tava de la cuptor
Mâncatul de Sărbători, „sport” național. Cum explică specialiștii tendința de a cumpăra, găti și mânca fără măsură: „Nu vine pe foame”
Doctor testing childs blood pressure
De ce cresc cazurile de hipertensiune la copii: Experții avertizează asupra unei bombe cu ceas
Slăbire
Știința pierderii în greutate. De ce creierul tău este programat să te mențină gras
Old People sitting on a Bench in Chiavari in Liguria, Italy
Țara din UE unde femeile sunt campioane la longevitate, iar peste 23.000 de oameni au trecut de 100 de ani
Recomandările redacţiei
Protests Against The Regime In Iran
Prințul moștenitor al Iranului, către protestatari: „Nu abandonați...
impozit
Haos la plata taxelor, oameni bulversați. Orașele în care taxa pe...
spionul KGB Oleg Lialin
Povestea spionului KGB care a iubit prea mult. Cum a expus Oleg...
maduro
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui...
Ultimele știri
Gerul, greu de suportat și de animalele de la zoo. Cum sunt protejate de frigul extrem: „Cele mai sensibile sunt maimuțele”
Cum va arăta Cecenia după Kadîrov? Care sunt scenariile de succesiune și ce riscuri prezintă pentru Putin
Cât l-ar costa pe Trump Groenlanda? Estimarea și activele. „O tranzacție imobiliară uriașă”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Momente cruciale pentru mai multe zodii. Jupiter retrograd, opoziție cu Venus, Mercur și Marte. Presiuni...
Cancan
Călin Donca, descalificat de la Survivor 2026? 'Mi-ai stricat casa!' Altercație fizică violentă cu Cristi...
Fanatik.ro
Drama trăită de un celebru fotbalist. A fost părăsit de tată încă de când era mic și a aflat ulterior că ar...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
S-a căsătorit ”cea mai frumoasă baschetbalistă din Europa”! Valentina Vignali și Fabio Stefanini au optat...
Adevărul
Vom aduce mâncare de la brazilienii care „dau cu insecticide la greu”? Explicațiile europarlamentarilor...
Playtech
Detaliu uluitor din ancheta morţii Rodicăi Stănoiu! Mesajul transmis înainte de a muri schimbă tot, ce i-a...
Digi FM
Prințesa Kate a împlinit 44 de ani: "Natura m-a ajutat să mă vindec. Un profesor tăcut şi o voce delicată...
Digi Sport
Un copil a văzut-o pe culturista pe care toți o acuză că-și editează pozele și s-a luat cu mâinile de cap! 3...
Pro FM
"A picat internetul". Antonia, în costum de baie în Maldive, după operațiile complicate prin care a trecut...
Film Now
Jennifer Lawrence preferă să filmeze scenele intime cu actori pe care nu îi cunoaște: „E mult mai simplu să...
Adevarul
Indiferență revoltătoare. Un bărbat a murit într-un autobuz. Motivul halucinant pentru care călătorii nu au...
Newsweek
La ce oră iei, luni, pensia în funcție de banca unde ai cardul? Care pensionari vor avea o creștere de 200 lei
Digi FM
Sarah Paulson, omagiu profund personal pentru Diane Keaton, în ziua în care regretata actriță ar fi împlinit...
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Sarah Jessica Parker, o mamă emoționată. Fiul ei a susținut-o la Golden Eve, unde a fost onorată cu premiul...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...