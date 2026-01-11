Matt Damon a dezvăluit cum a reușit, la 55 de ani, să ajungă la greutatea pe care o avea în liceu. A eliminat un lucru din dietă

Actorul Matt Damon, în vârstă de 55 de ani, spune că a făcut o schimbare majoră în dieta sa pentru a se pregăti pentru cel mai recent film al său, „The Odyssey”. El a spus că renunțarea la gluten l-a ajutat să slăbească până la 76 kg, o greutate pe care nu o mai atinsese de la liceu. Experții spun însă că dietele fără gluten nu sunt potrivite pentru toată lumea pentru pierderea în greutate sau pentru o sănătate mai bună, relatează Business Insider.

În timpul unei apariții la podcastul „New Heights”, Damon a povestit despre cum s-a pregătit pentru cel mai recent rol al său din „The Odyssey”.

„Eram într-o formă foarte bună. Am slăbit mult. A spus că mă vrea suplu, dar puternic. Este un lucru ciudat”, a spus Damon referindu-se la regizorul filmului, Christopher Nolan.

Pentru a obține acel fizic, Damon a spus că a eliminat glutenul din dieta sa.

„La propriu, doar datorită acestui lucru pe care l-am făcut cu medicul meu, am încetat să mai mănânc gluten”, a spus Damon.

„Înainte, aveam între 83 și 90 de kilograme. Am făcut tot filmul ăla la 76 de kilograme. Nu am mai fost atât de ușor din liceu. Așa că a fost nevoie de mult antrenament și o dietă foarte strictă”, a povestit el.

Actorul a spus că lucrează cu un antrenor personal și că sportul este parte a rutinei sale zilnice.

„Face parte din jobul tău. Da, îți creezi o rutină și îți construiești ziua în jurul ei”, a spus Damon.

Actorul a adăugat că nu a mai mâncat gluten de atunci.

„Am terminat cu el. Nu mai consum gluten de niciun fel”, a spus Damon.

Glutenul este o proteină care se găsește în cereale precum grâul, orzul și secara. Dieta fără gluten este adesea adoptată din motive medicale sau digestive, inclusiv pentru a gestiona simptomele bolii celiace.

Pentru majoritatea oamenilor, glutenul nu este neapărat dăunător.

„Dovezile sugerează că, pentru sănătatea generală, accentul ar trebui pus pe o dietă completă, minim procesată, bazată pe plante, care poate include cereale care conțin gluten”, a declarat Grace Fjeldberg, dietetician înregistrat la Mayo Clinic Health System, pentru Business Insider în 2021.

În ciuda popularității sale, o dietă fără gluten nu duce neapărat la pierderea în greutate și nu este o abordare universală pentru o sănătate mai bună.

Editor : M.B.