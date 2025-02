Kevin Spacey a fost declarat nevinovat anul trecut de toate acuzațiile de agresiune sexuală împotriva a patru bărbați între 2001 și 2013. Actorul însă este acuzat acum de colegul său, Guy Pearce, una dintre vedetele filmului câștigător la Premiile Bafta, „The Brutalist”, că l-a „vizat” în timpul filmărilor pentru filmul „LA Confidential” din 1997, scrie BBC.

Aceste afirmații vin după ce Pearce, una dintre vedetele recentului film câștigător al unui premiu Bafta, „The Brutalist”, și-a detaliat experiențele legate de actorul american, după ce în 2018 l-a numit „un tip prea tactil”. Spacey, a cărui carieră a fost stopată din cauza mai multor acuzații, a recunoscut că a fost „prea tactil” și că „a împins limitele” într-un interviu de anul trecut cu Piers Morgan, menționând însă că nu a făcut nimic ilegal.

În 2023, actorul a fost declarat nevinovat de toate acuzațiile de agresiune sexuală împotriva a patru bărbați între 2001 și 2013, după un proces la Londra; iar în 2022, o instanță din SUA a respins un proces de agresiune sexuală intentat împotriva lui. Spacey se confruntă în prezent cu un proces civil pentru o altă acuzație, pe care o neagă, conform căreia ar fi agresat sexual un bărbat în 2008. O altă plângere de abuz sexual a fost depusă împotriva lui săptămâna trecută la Înalta Curte, conform unor documente depuse.

Ce spune actorul Guy Pearce

Pearce a declarat pentru Hollywood Reporter că Spacey l-a „vizat, fără îndoială” în timpul filmărilor pentru pelicula „LA Confidential” din 1997. „Dar am făcut acel lucru pe care îl faci când ignori și spui ah, nu e nimic, nu, nu e nimic. Și am făcut asta timp de cinci luni”, a spus Pearce. „Și, într-adevăr, eram cam speriat de Kevin pentru că e un om destul de agresiv. Este extrem de fermecător și genial în ceea ce face, foarte impresionant și așa mai departe.”

„El domină orice încăpere, extraordinar. Dar eu eram tânăr și vulnerabil, și m-a vizat, fără îndoială”, a mai spus actorul.

Pearce a dezvăluit că i-a spus soției sale de atunci că se simțea în siguranță pe platou atunci când co-starul său, Simon Baker, era prezent, deoarece Spacey își concentra atenția asupra lui.

El a spus că mișcarea #MeToo, care a adus acuzații împotriva multor bărbați de la Hollywood începând din 2017, a fost „un semnal de alarmă incredibil” pentru el.

Actorul a declarat că „s-a prăbușit și a plâns” și „nu s-a putut opri” după ce a văzut acuzațiile împotriva lui Spacey în știrile de la TV. „Cred că atunci mi-am dat seama cu adevărat de impactul pe care l-a avut acea situație și cum am ignorat-o, cum am pus-o deoparte sau cum am blocat-o, sau ce-o fi fost.”

Răspunsul lui Kevin Spacey

Marți, Spacey a răspuns direct lui Pearce într-un videoclip postat pe X, spunând: „Dacă am făcut ceva atunci care te-a supărat, ai fi putut să iei legătura cu mine.”

„Am fi putut avea o conversație, dar în schimb, ai decis să vorbești cu presa, care acum, desigur, vine după mine, pentru că vor să știe ce răspuns am la lucrurile pe care le-ai spus. Chiar vrei să știi care este răspunsul meu? Maturizează-te”, i-a transmis Spacey.

Spacey a susținut că Pearce a omis să menționeze că a zburat în Georgia la un an după ce „LA Confidential” a fost filmat „doar pentru a petrece timp cu mine”, în timp ce Spacey filma o altă peliculă, „Midnight in the Garden of Good and Evil”. „Adică, ai spus și asta presei sau asta nu se potrivește cu narațiunea de victimă pe care o ai?”, a adăugat Spacey.

„Îmi pare rău că nu am primit mesajul că nu-ți place să petreci timp cu mine. Poate a fost un alt motiv, nu știu, dar asta nu are sens. Să mă fi dus de nas, nu-i așa? Dar acum ești într-o misiune, la 28 de ani distanță, după ce am trecut prin iad și înapoi”, a mai transmis actorul.

Spacey și-a încheiat mesajul spunând că este fericit să aibă o „conversație” cu Pearce „oricând, oriunde”.

„Nu am nimic de ascuns”, a spus el. „Dar Guy trebuie să te maturizezi. Nu ești o victimă.”

Pearce a spus anterior pentru publicația americană că a discutat despre comportamentul lui Spacey cu el ani mai târziu și că a avut „câteva confruntări” cu acesta care „s-au terminat urât”. Strategia sa în prezent, a menționat Pearce, este „să fiu mai onest în legătură cu asta acum și să spun lucrurilor pe nume”.

Editor : M.I.