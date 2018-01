Mesajul pe care Dolores O'Riordan l-a trimis cu câteva ore înainte să moară

Dolores O'Riordan, solista trupei The Cranberries, trecea printr-o perioadă dificilă şi se lupta cu depresia, spun prietenii artistei. Cântăreața în vârstă de 46 de ani a fost găsită moartă luni, într-un hotel din Londra, iar decesul este tratat de poliţia londoneză drept „inexplicabil”.

Foto: Gulliver/Getty Images

În ultima perioadă, Dolores O'Riordan se confrunta cu probleme psihice, susţin prietenii apropiaţi, citaţi de TMZ.com și DailyMail, probleme care i-au afectat cariera și care au dus la o tentativă se suicid în 2013. A fost diagnosticată cu tulburare bipolară în 2015 și a recunoscut că s-a confruntat tulburări de alimentație, alcoolism și abuzuri.

„Am avut anorexie şi apoi depresie. M-am urât pe mine. Ştiam de ce m-am rătăcit. Ştiam de ce vreau să dispar din această lume“, mărturisea artista în 2013, după ce încercase să se sinucidă. „Există două faţete ale spectrului: poţi deveni extrem de deprimat, năpădit de gânduri întunecate şi îţi poţi pierde interesul pentru lucrurile pe care le adori sau poţi deveni maniac. Eu am fost de partea cu hipomania de cele mai multe ori, dar, în general, această stare durează aproximativ trei luni înainte de a te prăbuşi într-o depresie acută. Când eşti maniac nu prea dormi şi eşti foarte paranoic. Aşa că iau medicamente pentru a ţine totul sub control“, a dezvăluit Dolores, potrivit DailyMail.



Înainte de a muri, solista era pe punctul de a înregistra o nouă variantă a hitului ei "Zombie", împreună cu grupul de hard rock Bad Wolves, a anunţat formaţia.



"Suntem şocaţi şi întristaţi de vestea privind decesul lui Dolores, cu doar câteva ore înainte de a înregistra varianta noastră a cântecului Zombie", a scris Bad Wolves pe pagina sa de Facebook.



Dolores O'Riordan a decedat "pe neaşteptate" la Londra la vârsta de 46 de ani, a anunţat luni agenţia care o reprezintă, Lindsey Holmes Publicity, precizând că cântăreaţa rock "era la Londra pentru o scurtă sesiune de înregistrări".



Potrivit unuia dintre prietenii apropiați ei, producătorul Dan Waite, cântăreaţa părea entuziastă cu câteva ore înainte de moartea ei, a cărei cauză nu este cunoscută în acest stadiu, scrie Agerpres.



"Dolores mi-a lăsat un mesaj vocal ieri după miezul nopţii (în noaptea de duminică spre luni - n. r.) pentru a-mi spune cât de mult îi plăcea versiunea lui Bad Wolves pentru Zombie. Era nerăbdătoare să ne întâlnim în studio şi să realizeze înregistrarea", a declarat el.



"Era plină de viaţă, glumea, era încântată să ne vadă, pe soţia mea şi pe mine, în această săptămână", a adăugat el.

Lansat în 1994 pe albumul "No Need to Argue", "Zombie", un cântec de inspiraţie grunge privind conflictul din Irlanda de Nord, este unul dintre cele mai mari succese ale The Cranberries.