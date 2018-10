Michael Jackson, pe primul loc în topul celor mai bine plătite celebrități decedate. Suma uriașă „câștigată” de regretatul artist

Cântăreţul Michael Jackson a ocupat încă o dată primul loc în topul celor mai bine plătite celebrităţi decedate, după ce în conturile regretatului megastar american au intrat 400 de milioane de dolari în perioada 1 octombrie 2017 - 1 octombrie 2018, relatează miercuri Press Association.

Michael Jackson a „câștigat” 400 de milioane de dolari în utlimul an. FOTO: Gulliver/ Getty Images

"Regele muzicii pop", care a murit în 2009 în urma unei supradoze de propofol, a ocupat pentru al şaselea an consecutiv prima poziţie în acest clasament anual întocmit de editorii revistei Forbes, potrivit Agerpres.



Veniturile sale din acest an provin mai ales din vânzarea acţiunilor deţinute de megastar în compania EMI Music Publishing. Alte contracte deosebit de profitabile au vizat un documentar TV special ("Michael Jackson's Halloween") şi un nou contract cu casa de discuri Sony.



Celebrul cântăreţ pop, care a murit la vârsta de 50 de ani, a obţinut încasări de 2,2 miliarde de dolari în anii care au trecut după moartea sa.



Pe locul al doilea s-a clasat Elvis Presley, care a murit în 1977 la vârsta de 42 de ani. Starul rock'n'roll a obţinut venituri de 40 de milioane de dolari în ultimul an, provenite în special din vânzările de bilete la Graceland şi inaugurarea unui nou parc de distracţii, intitulat Elvis Presley's Memphis.



Jucătorul de golf Arnold Palmer se află pe locul al treilea, cu 35 de milioane de dolari, caricaturistul Charles Schulz ocupă locul al patrulea, cu 34 de milioane de dolari, iar cântăreţul Bob Marley, care a murit în 1981, se află pe poziţia a cincea, cu venituri de 23 de milioane obţinute în ultimul an.



Topul 13 al celor mai bine plătite celebrităţi decedate este ocupat în continuare de scriitorul Dr. Seuss (16 milioane de dolari), Hugh Hefner - fondatorul revistei Playboy (15 milioane de dolari), actriţa Marilyn Monroe (14 milioane de dolari), cântăreţul Prince (13 milioane de dolari), cântăreţul John Lennon (12 milioane de dolari), rapperul XXXTentacion (11 milioane de dolari), pugilistul Muhammad Ali (8 milioane de dolari) şi modelul Bettie Page (7 milioane de dolari).



Jurnaliştii de la Forbes au întocmit acest clasament pe baza veniturilor obţinute în perioada 1 octombrie 2017 - 1 octombrie 2018, înainte de plata impozitelor şi taxelor datorate agenţilor, managerilor, avocaţilor şi executorilor testamentari.

