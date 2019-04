Mick Jagger se simte „foarte bine” după ce a fost operat pe inimă, spune Ronnie Wood

Ronnie Wood, chitaristul trupei The Rolling Stones, a declarat înt-un interviu pentru revista ''Hello!'' că Mick Jagger se simte ''foarte bine'' şi se recuperează după intervenţia chirurgicală pe cord, informează duminică Press Association.

The Rolling Stones a fost nevoită să amâne anumite concerte din turneul în Statele Unite şi Canada pe perioada tratamentului urmat de liderul formaţiei, potrivit Agerpres.



Mick Jagger le-a spus fanilor că este ''în convalescenţă'' după ce a suferit o intervenţie chirurgicală de înlocuire a unei valve cardiace, la New York. Colegii de trupă i-au trimis videoclipuri care să-l binedispună.



Wood a declarat pentru revista ''Hello!'': "Sally (soţia cântăreţului) şi cu mine am mers în insulele Caraibe împreună cu Keith (Richards) şi Patti (soţia acestuia) şi i-am trimis înregistrări video cu noi cântându-i la chitară şi cu vocea urări de însănătoşire grabnică''. "Asta l-a înveselit. Suntem cu toţii foarte fericiţi că se simte bine''.



În timp ce aşteaptă să pornească din nou în turneu, Wood şi-a canalizat energia creativă în realizarea de tablouri care omagiază cântăreţi de rock celebri, lucrări pe care le-a arătat şi lui Mick Jagger.



"A fost amuzat şi impresionat!", a mai spus Wood. "Se simte foarte bine. Am vorbit cu el ieri şi se simţea grozav".



