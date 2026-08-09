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Mii de fani s-au strâns la o catedrală pentru nunta lui Cristiano Ronaldo şi Georgina. Surpriză: Mirii au fost Fabio şi Fatima

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Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez Foto: Getty Images
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Nunta lui Cristiano Ronaldo şi a iubitei sale, Georgina Rodriguez, fusese anunţată pentru acest weekend de diverse publicaţii din zona insulei portugheze Madeira, de unde provine vedeta fotbalului. Dar, spre dezamăgirea fanilor, aceasta nu a avut loc.

Aproape 3.000 de persoane s-au deplasat în zonă în speranţa de a-şi zări idolul.

După cum relatează HLN, citat de News.ro, rezervarea a două etaje într-un hotel de 5 stele a atras atenţia. Şi mulţi credeau că uniunea va fi oficializată în catedrala din Funchal.

Curioşii au asistat într-adevăr la o nuntă sâmbătă, în acest loc. Doar că nu era deloc nunta lui Cristiano Ronaldo. Ci cea a lui Fabio şi Fatima, doi necunoscuţi veniţi din Franţa, dar originari din insulă.

„Vă pot asigura că nu au nicio legătură cu Cristiano Ronaldo. Este singura nuntă care are loc aici astăzi”, a anunţat preotul, care probabil nu se aştepta la o asemenea adunare.

De remarcat că această încurcătură l-a amuzat foarte mult pe Cristiano Ronaldo. Starul portughez a comentat, de altfel, la articolul unui ziar local care dezvăluia această informaţie amuzantă cu cinci emoji-uri „râd cu lacrimi”.

Editor : A.P.

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