Actrița Jerry Hall urmează să primească zeci de milioane de lire sterline și un conac din Oxfordshire, în valoare de 11 milioane de lire, în urma divorțului de miliardarul Rupert Murdoch, relatează The Guardian.

Miliardarul Rupert Murdoch divorțează la 91 de ani FOTO: Profimedia Images Deschide galeria foto

Cuplul a încheiat săptămâna aceasta procedura de divorț, la mai puțin de două luni de când s-au despărțit.

Fostul model în vârstă de 66 de ani ar urma, de asemenea, să intre în posesia unei vile din sudul Franței, dar acordul de divorț nu îi dă controlul asupra niciuneia dintre numeroasele proprietăți din SUA ale lui Murdoch, potrivit Daily Mail.

Avocatul lui Hall nu a răspuns unei solicitări făcute de The Guardian pentru detalii privind acordul încheiat la divorțul de mogulul media în vârstă de 91 de ani.

Într-o declarație comună, reprezentanții fostului cuplu au confirmat că procedura s-a încheiat: „Jerry și Rupert Murdoch și-au finalizat divorțul. Ei rămân prieteni buni și își doresc unul altuia tot binele în viitor.”

Decizia lui Murdoch de a pune capăt celei de-a patra căsătorii a dus la speculații cu privire la motivele despărțirii. Cuplul s-a căsătorit în 2016 după o relație scurtă. Murdoch spunea atunci că este „cel mai norocos și mai fericit om din lume”.

Este cel de-al patrulea mariaj al mogulului media. La rândul ei, Jerry Hall a fost căsătorită anterior cu Mick Jagger, solistul trupei Rolling Stones.

The New York Times a spus că apropiații lui Murdoch au fost „surprinși” să audă de divorț, pentru că relația celor doi părea foarte solidă. După ce s-a căsătorit cu Hall, Murdoch l-a desemnat succesor pe fiul lui cel mare, care astfel a obținut un rol mai proeminent în conducerea Fox News și Wall Street Journal. News Corporation, compania lui Murdoch, deține, pe lângă Fox News și Wall Street Journal în SUA, The Sun și The Times în Marea Britanie.

Murdoch este preşedintele Fox Corp, compania-mamă a Fox News Channel. Magnatul controlează de asemenea News Corp, editorul Wall Street Journal, prin intermediul unui trust familial cu sediul în Reno, Nevada, care deţine o cotă de circa 40% din acţiunile cu drept de vot ale fiecărei companii.

Editor : M.B.