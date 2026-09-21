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Modelul Presley Gerber, fiul lui Cindy Crawford, a murit la vârsta de 27 de ani

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Presley Gerber
Foto: Profimedia
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Din articol
Consum de antidepresive

Biroul medicului legist din comitatul Los Angeles a declarat că Gerber a murit duminică, în timp ce se afla într-un centru de reabilitare. Cauza decesului nu a fost precizată.

Purtătorul de cuvânt al lui Crawford a confirmat ştirea, declarând pentru CNN: „Familia solicită respectarea intimităţii în acest moment extrem de dificil şi dureros”, relatează News.ro.

Născut în California în 1999, Gerber este unul dintre cei doi copii pe care Crawford îi are împreună cu omul de afaceri Rande Gerber. La fel ca sora sa, Kaia Gerber, a intrat în lumea modelingului de la o vârstă fragedă, debutând pe podium pentru marca italiană Moschino la doar 16 ani.

A continuat să defileze pentru mărci precum Burberry, Dolce & Gabbana, Bottega Veneta, precum şi pentru brandurile americane Tommy Hilfiger şi Ralph Lauren. Gerber a apărut în campanii publicitare pentru Calvin Klein, Celine, Pepsi şi Omega, precum şi în reviste precum GQ Style şi The New York Times Style Magazine.

De asemenea, a activat ca investitor şi antreprenor, potrivit unei biografii publicate de DNA Model Management, agenţia care l-a reprezentat pe Gerber începând din 2019. DNA Model Management - care o reprezintă şi pe sora sa, precum şi pe personalităţi din lumea modei precum Emily Ratajkowski şi Adwoa Aboah - nu au răspuns imediat la solicitarea de comentarii din partea CNN.

Consum de antidepresive

Gerber a vorbit deschis în ultimii ani despre problemele sale de sănătate mintală şi despre consumul de droguri. În cadrul unei apariţii la podcastul „Studio 22” din 2023, el a vorbit despre modul în care îşi foloseşte platformele pentru a sensibiliza publicul cu privire la sănătatea mintală, calificând această problemă drept „o parte atât de importantă din viaţa mea”. El a derulat propria iniţiativă, „Mental Health Mondays”, şi a colaborat cu organizaţii neguvernamentale, printre care şi organizaţia caritabilă din Los Angeles dedicată persoanelor fără adăpost, „A Sense of Home”, potrivit DNA Model Management.

În decembrie anul trecut, Gerber a publicat un videoclip pe Instagram în care descria în detaliu modul în care foloseşte medicamentele prescrise, inclusiv antidepresive şi Xanax pentru atacurile de panică. „Din păcate, am suferit recent multe pierderi de diferite feluri”, a spus el în videoclipul care a fost şters între timp. „Aşadar, asta nu este o scuză, dar este motivul pentru care mă aflu în situaţia actuală”.

Comentând videoclipul la momentul respectiv, Crawford scrisese: „Presley - te iubim şi nu eşti singur”. Mai recent, supermodelul în vârstă de 60 de ani a publicat pe Facebook cu ocazia împlinirii a 27 de ani a fiului său, în luna iulie: „Sunt atât de mândră de bărbatul care ai devenit, dar pentru mine vei rămâne mereu băieţelul meu!”.

La începutul acestei luni, Kaia a vorbit despre lupta fratelui ei cu dependenţa în articolul de pe coperta numărului din septembrie al revistei americane Vogue. „Când se întâmplă aşa ceva într-o familie, toată lumea se simte cumva copleşită”, a spus ea. „Cred că acesta este şi motivul pentru care am început să mă consider cea mai uşor de gestionat şi nu am vrut niciodată să cer ajutor”. 

Editor : Sebastian Eduard

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