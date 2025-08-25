Live TV

cerere in casatorie pe camera sarutului coldplay concert
Foto: Profimedia

„Camera sărutului” a surprins un nou moment memorabil la un concert Coldplay. S-a întâmplat pe stadionul Wembley, unde un tânăr și-a cerut în căsătorie partenera. Solistul trupei, Chris Martin, a făcut o „scurtă verificare” pentru a se asigura că lucrurile sunt într-adevăr ceea ce par. Incidentul are loc după ce fostul CEO al companiei Astronomer, un bărbat căsătorit, a fost surprins în ipostaze tandre cu fosta șefă de HR a companiei. După ce aventura lor a fost dezvăluită de „camera sărutului”, cei doi au demisionat.

În timpul concertului trupei de săptămâna trecută, camera s-a concentrat pe un bărbat care ținea o pancartă pe care scria „Vreau să o cer în căsătorie”, cu un deget îndreptat în jos spre partenera sa, care stătea în fața lui, relatează The Independent.

„Fratele meu, fac niște verificări de securitate foarte simple, bine?”, a fost reacția lui Chris Martin.

Conform imaginilor postate pe TikTok, publicul a râs în timp ce Martin a continuat cu întrebările. „Aceasta persoană este partenera ta?”, a întrebat el, în timp ce fanul dădea din cap că da.

„Nu este partenera nimănui altcuiva?”, a continuat Martin, referindu-se la scandalul de luna trecută. Fanul a dat din nou din cap că nu.

„Sunteți veri, frați sau ceva ciudat de genul ăsta? Sunteți generați de AI sau sunteți oameni reali? Bine, atunci cred că putem continua”, a adăugat Martin.

Apoi, solistul trupei Coldplay l-a sfătuit pe tânăr să se lase în genunchi în fața partenerei sale și să facă cererea în căsătorie. Femeia a spus „da”, iar cei doi s-au sărutat.

„Felicitări, fratele meu și sora mea, ce fată frumoasă, ce tip minunat! Într-o zi ca aceasta, vă încurajez să vă sărutați, sper să fiți fericiți până la moarte”, a încheiat el.

