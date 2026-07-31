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Netflix, dat în judecată pentru 105 milioane de dolari după furtul unui thriller de război cu Nicolas Cage. Reacția companiei

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Nicolas Cage in Fortitude
Nicolas Cage in Fortitude. Foto: OP-Fortitude
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Din articol
Investigații extinse Despre „Fortitude”

Netflix a fost dat în judecată pentru 105 milioane de dolari după furtul unui hard disk care conţinea o copie a unui film de război cu Nicolas Cage, încă nelansat, informează The Guardian. „Netflix contestă orice afirmaţie potrivit căreia ar trebui să-şi asume riscul pierderii unui film livrat fără măsurile de protecţie standard din industrie”, este poziția companiei.

Biroul companiei din Los Angeles a fost ţinta unui furt în urma căruia au dispărut mai multe hard diskuri, unul dintre acestea conţinând o copie a thrillerului de spionaj din Al Doilea Război Mondial „Fortitude”.

Producătorii filmului, realizat cu un buget de 45 de milioane de dolari, au deschis acum un proces împotriva Netflix, considerând că platforma este responsabilă pentru pierderea materialului.

Investigații extinse

„Netflix contestă orice afirmaţie potrivit căreia ar trebui să-şi asume riscul pierderii unui film livrat fără măsurile de protecţie standard din industrie”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei, într-un comunicat transmis publicaţiei The Hollywood Reporter.

„Deşi nu deţinem drepturile asupra filmului „Fortitude”, tratăm foarte serios securitatea conţinutului şi am luat măsuri suplimentare pentru a sprijini regizorul şi echipa sa. Acestea includ desfăşurarea unei investigaţii amănunţite şi monitorizarea site-urilor cunoscute pentru piraterie în vederea identificării oricărei distribuiri sau vânzări neautorizate”, a mai transmis reprezentantul Netflix.

Potrivit informaţiilor apărute în presă, Netflix a primit o copie a filmului în luna iunie, după ce, la sfârşitul anului trecut, şi-a exprimat interesul pentru materialele promoţionale. O copie digitală a fost transmisă pentru ca filmul să poată fi vizionat intern, producătorii solicitând ulterior ştergerea fişierelor.

Afis Fortitude
Foto: OP-Fortitude

Sean Berney, directorul departamentului de achiziţii de filme al Netflix, a scris într-un e-mail că este pentru prima dată când compania se confruntă cu un astfel de furt.

„Echipele noastre de securitate au investigat cazul, fără succes până în prezent. Echipa anti-piraterie este în stare de alertă maximă şi monitorizează situaţia”, a adăugat acesta.

Netflix este acuzată că nu a dezvăluit dacă a fost depus iniţial un raport la poliţie şi că ulterior a refuzat solicitarea producătorilor de a implica Departamentul de Poliţie din Los Angeles (LAPD), după ce aceştia au depus propria plângere.

Potrivit acţiunii în instanţă, orice posibilă vânzare viitoare a filmului este acum pusă în pericol, iar strategia de lansare internaţională şi campania pentru sezonul premiilor au fost suspendate.

„Prejudiciul suferit de reclamanţi este profund”, se arată în plângerea citată de Page Six.

„Prin gestionarea defectuoasă a filmului şi atitudinea sa ulterioară de indiferenţă, Netflix a pus în pericol investiţia reclamanţilor de peste 45 de milioane de dolari şi valoarea considerabilă a filmului. De asemenea, compania a privat filmul, distribuţia şi creatorii săi de oportunitatea de a-şi lansa opera şi de a obţine recunoaşterea pe care o lansare globală bine promovată ar fi avut toate şansele să o genereze”, se mai arată în documentul depus la instanţă.

Despre „Fortitude”

Fortitude este un thriller de spionaj plasat la Londra, care urmăreşte activitatea unor agenţi ai serviciilor britanice de informaţii implicaţi în schimbarea cursului celui de-Al Doilea Război Mondial.

Din distribuţie fac parte Nicolas Cage, Matthew Goode, Michael Sheen şi Ben Kingsley. Filmul este regizat de Simon West, cunoscut pentru producţii precum Lara Croft: Tomb Raider şi The General's Daughter.

La un moment dat, Martin Scorsese a fost asociat proiectului, însă ulterior a fost dat în judecată de scenaristul debutant Simon Afram, care a susţinut că i-a plătit 500.000 de dolari pentru a contribui la dezvoltarea filmului, fără ca acest lucru să se materializeze. Avocaţii lui Scorsese au descris cazul drept „un exemplu clasic al unui cineast debutant care refuză să înţeleagă diferenţa dintre aşteptări şi realitatea industriei cinematografice”. Litigiul a fost ulterior soluţionat pe cale amiabilă.

„Am petrecut şapte ani din viaţă aducând această incredibilă poveste adevărată pe ecran”, a declarat Simon Afram.

„Dar acest film nu a fost niciodată doar al meu. El aparţine distribuţiei extraordinare şi interpretărilor lor remarcabile, care merită să fie văzute şi recunoscute. Reprezintă momentul pentru care aceşti artişti au muncit şi pe care l-au câştigat”, a continuat el.

Editor : Sebastian Eduard

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